Свердловская область вошла в число регионов-лидеров газификации

Свердловская область - один из лидеров среди регионов России по темпам и качеству реализации президентского проекта социальной газификации. В Минэнерго России высоко оценивают уровень организации процесса, комплексный подход и эффективность взаимодействия региональных властей, единого оператора газификации и газораспределительных организаций.

Свердловская область стала одним из первых субъектов, согласовавших с единым оператором и утвердивших новую программу газификации до 2030 года с пообъектным планом-графиком. Кроме того, регион в числе первых заключил с ООО "Газпром газификация" договор на сумму 4 миллиарда рублей.

Региональным оператором газификации стало АО "ГАЗЭКС" как ГРО с наибольшим объемом транспортировки газа. Проект реализуется силами АО "ГАЗЭКС", АО "Екатеринбурггаз", ГУП СО "Газовые сети", АО "Газпром газораспределение", АО "Регионгаз инвест". Штаб под руководством министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова еженедельно решает такие вопросы, как оформление земельных отношений для строительства новых сетей, информирование населения о возможностях газификации, упрощение алгоритма действий при подключении к сетям.

По состоянию на середину февраля 2022 года, на территории Свердловской области принято 17 173 заявки на догазификацию: заключено 5 436 договоров на бесплатное подключение, по 2 295 договорам газопровод подведен к границам домовладений, 1 126 домовладений подключено бесплатно. Первый в регионе пуск газа по программе социальной газификации состоялся в поселке Новоуткинске Первоуралького городского округа.

Самый популярный способ подачи заявки - портал connectgas.ru. С 18 января заявку на догазификацию можно оформить через МФЦ. Стоимость подключения в границах домовладения (оплачивается заявителями) на Среднем Урале ниже, чем в среднем по России: проектирование, монтаж сетей и приобретение оборудования обойдутся в 91 048 рублей.

27 января АО "ГАЗЭКС" подало первую заявку на финансирование единому оператору на строительство крупных объектов в Нижнем Тагиле на сумму свыше 80 миллионов рублей. Вторая заявка, в марте, закроет потребность в финансировании строительства газопроводов в Ревде, Волчанске, Краснотурьинске, Нижней Туре и Серове.

Завершается подготовка комплексных закупочных процедур на услуги по проектированию сложных протяженных газопроводов на территории практически всех муниципальных образований области.

Справка "РГ"

Группа компаний "ГАЗЭКС" - крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 года. Газораспределительная компания "ГАЗЭКС" обеспечивает газом 523 тысячи потребителей среди населения и свыше 1600 предприятий и организаций Свердловской области. Ежегодные инвестиции ГК "ГАЗЭКС" в развитие газификации региона превышают 500 миллионов рублей. В Группе компаний работают свыше 4500 человек.

Материал предоставлен пресс-службой АО "ГАЗЭКС"