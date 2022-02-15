В Тюмени три улицы назвали в честь погибших от коронавируса медиков

В тюменском микрорайоне "Патрушевский", недалеко от "Медицинского города", появились три новые улицы. Они названы в честь медработников, погибших от коронавируса в первый год пандемии. Фельдшер Эльвира Федорова и медсестра Надежда Шалагина из городской поликлиники № 5, врач лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель", получившего статус моногоспиталя, Марина Сафарова - фамилии женщин теперь увековечены в топонимике областной столицы.

С важным предложением для комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов дорожной сети вышел областной депздрав. Потом было голосование на платформе "Я решаю!", которое поддержали управа Восточного округа и местный ТОС. Распоряжение о присвоении на днях подписал мэр Руслан Кухарук.

Шалагина, Федорова, Сафарова - не случайные в медицине люди, они мечтали о благородной профессии с детства. Эльвира Павловна, например, за день могла обойти до 40 адресов. Если представить, скольким людям она помогла, счет пойдет на тысячи. Федорова работала в разных тюменских поликлиниках, в последнее время следила за состоянием здоровья жителей деревни Патрушева. Авторитет фельдшера был настолько высок, что в сентябре 2020 года ее единогласно выбрали местным депутатом. Увы, через месяц она сгорела от COVID-19. "От острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии скончалась женщина 1971 года рождения" - говорилось про Федорову в сухой сводке депздрава за 14 октября. У нее остались муж, трое детей, внучка-малышка.

- Коронавирус не страшил - надо было помогать людям. Тем более она была так предана своему делу, - поделилась одна из дочерей Эльвиры Павловны. - Нам горько без мамы. Мы просим земляков ответственно относиться к себе и друг к другу. Не забывать про врачей, которые каждый день совершают маленькие и большие подвиги.

Добавим, что за свой бескорыстный труд указом президента эти медики были представлены к государственной награде. Посмертно.