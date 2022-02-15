Россияне совершили более 21 миллиона поездок за рубеж в 2021 году

В 2021 году россияне совершили 21,5 миллиона поездок в зарубежные страны. Такие данные приводит АТОР со ссылкой на информацию от Пограничной службы ФСБ России.

При этом речь идет не только о туристических поездках, но и о других визитах - деловых, учебных, рабочих командировках и так далее.

Почти 40 процентов (8,5 миллиона) из всех поездок россиян пришлось на страны ближнего зарубежья и СНГ, включая Украину, Казахстан, Абхазию и Южную Осетию. Еще 2,8 миллиона поездок россияне совершили в государства "дальнего" зарубежья. И практически все эти поездки были нетуристическими.

Что касается туристов, то, по собственной оценке АТОР, в 2021 году россияне совершили 10,1 миллиона поездок на отдых. Это 47,2 процента от всех зарубежных поездок россиян с любыми целями.

В целом в прошлом году россияне выезжали за границу на 51,4 процента чаще, чем в 2020 году, но при этом на 55,4 процента меньше, чем было в допандемийном 2019 году - тогда российские пограничники насчитали 48,1 миллиона поездок за рубеж.