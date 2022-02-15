Самые полезные сетевые сообщества для пожилых

По данным Росстата, 56 процентов жителей нашей страны старше 55 лет активно пользуются интернетом. 57 процентов возрастных пользователей имеют аккаунты в социальных сетях. Известно и то, что они в этих сетях делают - читают новости, общаются с друзьями и родственниками, вступают в группы по интересам. В какие именно, недавно выяснили в Российской ассоциации электронных коммуникаций, проведя онлайн-опрос среди людей старшего поколения. Вот пятерка самых полезных, с точки зрения пенсионеров, групп в соцсетях.

В группе две категории пользователей - врачи, которые получают "право голоса" после верификации, то есть подтверждения своего профессионального статуса, и обычные граждане. Сюда можно обратиться с любым вопросом, касающимся здоровья. К примеру, с просьбой порекомендовать врача конкретной специализации. Помочь прочитать анализы или откорректировать назначения врача. Очень много вопросов из серии "что со мной?", сопровождаемых фотографиями или описанием симптомов.

Группа работает по жестким правилам: обычный пользователь может задать вопрос, посоветовать специалиста, к которому обращался и остался доволен, или поделиться проверенными народными способами, скажем, для поднятия иммунитета или борьбы с бессонницей. А на все вопросы, касающиеся диагнозов, лекарств, исследований, отвечают только врачи. За этим модераторы строго следят. Они же, видя вопрос, зовут для ответа конкретного специалиста.

Врачи, кстати, приходят в подобные группы по собственному желанию, более того - многие хотят вполне определенной активности. Недавно, например, добавился именитый онколог из Республиканской клинической больницы в Казани с конкретным запросом: готов консультировать трех человек в месяц. Имеются в виду вторичные консультации, когда у человека уже есть на руках все необходимые результаты исследований.

Чем полезно?

Советовать лечиться по интернету не будем. Но в группу стоит вступить вот зачем. Иногда у нас возникают мелкие медицинские вопросы, которые некому задать. Но если их игнорировать, они могут перерасти в большую проблему. Задавайте их в группе, врачи ответят. А еще здесь можно спросить второе мнение специалиста. И вообще не важно, где вы при этом находитесь.

Эту группу нежно любят не только пенсионеры. Здесь можно найти вообще всю информацию из серии "как просто и дешево сделать что-либо". Предположим, у вас сломался телевизор. Все мы знаем, что сейчас представляет из себя рынок ремонта мелких бытовых услуг, в СМИ каждый день рассказывают, как Иван Иваныч вызвал мастера, тот сказал, что вышел из строя предохранитель за 500 рублей, но заменить его можно только в сервисе. Телевизор увозят, а затем Иван Иванычу говорят: при полноценной сервисной диагностике выяснилось, что все гораздо хуже и за ремонт нужно заплатить 7 тысяч. Не хотите? Ну хорошо, приезжайте, забирайте свой неработающий телевизор, только услуги по транспортировке его в сервис, последующему хранению и сервисной диагностике оплатите.

А между тем у Петра Петровича из соседнего района есть телефон проверенного мастера, который хорошо разбирается в телевизорах, не придумывает несуществующих поломок, ремонтирует на месте и не дерет за ремонт три шкуры, потому что дорожит своей репутацией. И Петр Петрович охотно делится номером телефона с участниками группы. Изначально группа создавалась для москвичей, но теперь она разрослась, в ней есть люди из всех регионов и даже из-за границы, так что найти полезный контакт можно не только в Москве. И модераторы ведут свой "белый список" мастеров из разных сфер деятельности, на работу которых участники группы дают хорошие отзывы.

Чем полезно?

Среди вопросов, попавшихся мне при простом пролистывании постов в этой группе, есть такие: "Чем заделать дыру в линолеуме?", "Кот сожрал цветок, как его спасти?" (имеется в виду цветок, кот не пострадал), "Куда сводить иностранца в Москве, чтобы зрелищно и недорого?", "Почему машина издает такой звук - пииить?". Словом, здесь обсуждается любая бытовая проблема и можно найти много полезных телефонов и ссылок.

Интернет-сообществ, созданных для помощи друг другу, во Всемирной паутине с каждым годом появляется все больше

По названию сразу понятно, о чем эта группа, в которой, к слову, пять миллионов подписчиков. Но есть нюанс. В этой группе нет рецептов, начинающихся со слов: "Возьмите артишоки и кусочек швейцарского шоколада...". Практически все блюда, о которых здесь идет речь, состоят из самых дешевых ингредиентов и самых простых манипуляций с ними. Дешево и быстро соорудить кулинарный шедевр - вот задача, которую ежедневно успешно решают участники.

Вот скажите - куда, например, вы деваете излишки чеснока с собственного огорода, не съеденные за зиму? Ведь к апрелю-маю он обычно сохнет и вянет, особенно если в вашем доме нет погреба. Вот и я выкидывала. А участники группы "Рецепты, кулинария, вкусная еда" делают из него адыгейскую соль, которая в магазине стоит в пять раз дороже обычной. И нужны для этого лишь подвявший чеснок, крупная соль, скалка и немного сноровки.

Чем полезно?

В доме есть только кусок репы, овсянка и куриная печень? Спросите, что из них можно приготовить, и участники накидают вам проверенных рецептов на первое, второе и компот.

Недавно зашла в обычную городскую библиотеку сделать ксерокопию документа. И... попала в очередь из пенсионеров с книжками. "Пожилые люди очень активно ходят. Это то поколение, которое любит читать", - объяснила мне сотрудница библиотеки. Но не все ведь живут в городах, не у всех в шаговой доступности есть библиотеки. Можно брать книги из интернета, но опять же с оговоркой - практически все электронные библиотеки бесплатно дают читать пробный фрагмент книги, а за остальное нужно платить.

В соцсетях книги бесплатны. Их выкладывают сами пользователи, которые за покупку уже заплатили. Есть, к слову, и аудиоварианты - для тех, кому удобнее не читать, а слушать.

Чем полезно?

Помимо того, что получится бесплатно найти практически любое произведение, можно спросить советов на тему "накидайте книг, чтобы в них..." и "не помню название, но там было про то...". Нужные варианты найдутся быстро.