"Сбер" создаст холдинг для развития проектов в области электронной коммерции

"Сбер" меняет организационную структуру - будет создан холдинг, который объединит "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЛогистика", "Сбер Аптека", "СММ Ретейл", а также совместной предприятие с VK - О2О-холдинг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что изменения будут осуществлены до 1 июня 2022 года.

"Единое управление активами позволит обеспечить как лучший клиентский опыт, так и создаст существенные синергии и упрочнит позиции Группы Сбер в стремительно развивающейся индустрии е-сom", - говорится в сообщении.

Председателем совета директоров холдинга станет Лев Хасис, который покидает пост первого заместителя председателя правления "Сбера".