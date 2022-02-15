Сенатора Пушкова удивила реакция Киева на побег американских дипломатов

Между парадоксом и фарсом - так описал ситуацию на Украине российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о переезде посольства США из Киева во Львов.

Политик обратил внимание на отсутствие какой-либо реакции. Складывается впечатление, что власти Украины не ощущают той угрозы, о которой все время твердят в Вашингтоне.

По мнению Пушкова, реальные действия американской администрации сейчас должны быть главным предметом озабоченности Владимира Зеленского.

"Но в Киеве по этому поводу молчат все - от президента страны до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.