Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Асадом

Новости

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100% 20:31
ЦБ Индии окрестил рынок криптовалют финансовой пирамидой 20:10
В украинском сегменте интернета отмечаются серьезные сбои 20:04
Роскомнадзор: "Яндекс" может передавать данные о посещаемости самостоятельно 19:57
Политехнический музей запускает конкурс для ученых и художников 19:27
Чернышенко: Число бюджетных мест в вузах по IТ-специальностям увеличат вдвое 19:25
Песков: Путин не смотрел выступление Валиевой 19:15
Оверчук: Инвестиции РФ в экономику Таджикистана достигли 1,6 млрд долларов 19:09
Канцлер ФРГ Шольц: Расширение НАТО не планируется 19:09
Представители Японии и России обсудили развитие экономических отношений 18:59
Неизвестный напал с ножом на россиянок в Стамбуле 18:52
В Союзе пациентов оценили перспективы назальной вакцины против COVID-19 18:39
Япония предоставит Украине кредит на 100 млн долларов 18:36
Фигуристка Анна Щербакова осталась довольна своим выступлением в короткой программе 18:30
Путин: Немцы должны благодарить Шредера за поддержку "Северного потока-1" 18:24
Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает на деэскалацию ситуации на Украине 18:16
Путин: Если Украина вступит в НАТО не завтра, а послезавтра, для России это ничего не меняет 18:16
Фигуристка Трусова: После того, как упала с акселя, было все легко 18:15
Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна 18:15
Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР 18:08
Путин и Шольц обсудили работу DW в России и RT в Германии 18:06
Почти 600 дел по преступлениям при реализации нацпроектов возбуждено в 2021 году 18:04
Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в соревнованиях двоек на Олимпиаде 17:52
Найден подлинный чертеж запорожской крепости XVIII века Каменный Затон 17:48
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 19:46
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Асадом

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Сирию, где по поручению президента России Владимира Путина встретился в Дамаске с президентом Башаром Асадом.

Шойгу, в частности, проинформировал его о проводимом в восточном Средиземноморье учении нашего ВМФ.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/ Егор Ермалицкий
Виктор Бондарев: Никакие действия РФ не ведут к эскалации напряженности на Украине

"В ходе встречи были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран", - сообщили в военном ведомстве РФ.

За ходом учения кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье Шойгу наблюдал вместе с министром обороны Сирии Али Айюбом. Эти маневры - одни из серии учений, которые наш флот сейчас проводит в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях прилегающих к российской территории морей.

В пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе главком Военно-морского флота Николай Евменов доложил министру, что в средиземноморских маневрах задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Это ракетные крейсера "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков". А также суда обеспечения и свыше 30 летательных аппаратов ВКС России.

Евменов также рассказал, как их экипажи совместно уничтожают флотские группировки условного противника и выполняют стрельбу по морским и воздушным целям из штатного артиллерийского и противолодочного оружия. А еще - отрабатывают поиск иностранных подлодок, берут под контроль судоходство в Средиземном море и пролет над ним воздушных судов.

В Тартусе Сергей Шойгу зашел на судоремонтный комплекс Черноморского флота. По итогам этой части инспекции он поручил продолжить работу по совершенствованию инфраструктуры пункта базирования ВМФ в Сирии. Министр также возложил цветы к памятнику адмиралу Федору Ушакову.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Северный флот в Баренцевом море будет искать иностранные подлодки

Известно, что целую серию флотских учений адмиралы спланировали, чтобы проверить способность наших ВМФ и ВКС надежно защитить национальные интересы России в Мировом океане и противодействовать военным угрозам стране с морских и океанских направлений. Силы и средства к маневрам привлекли немалые - 10 тысяч военнослужащих, более 140 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, свыше 60 летательных аппаратов и тысячу единиц военной техники. Действует вся эта флотская махина по единому замыслу, в том числе во взаимодействии с авиацией отрабатывает учебно-боевые задачи в акваториях Охотского, Черного и Баренцева морей.

Как раз вчера на нашу авиабазу в сирийском Хмеймиме перелетели из России дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К с авиационным гиперзвуковым комплексом "Кинжал". Их перебросили на Ближний Восток для участия в военно-морском учении в Средиземноморье.

Во время инспекции авиабазы Сергей Шойгу пообщался с экипажами этих самолетов. Он также возложил венок к бюстам Героев России, погибших при выполнении задач в Сирии. И ввел, можно сказать, новую традицию - вручил специальный авиашлем пилоту, совершившему более 300 боевых вылетов.

На командном пункте в Хмеймиме командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Бердников доложил министру обороны текущую обстановку и рассказал, как наши военные совместно с сирийскими коллегами добивают немногочисленные остатки международных террористов и оказывают гумпомощь местному населению.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны РГ-Фото Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%
Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Асадом
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков