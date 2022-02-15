Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Асадом

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Сирию, где по поручению президента России Владимира Путина встретился в Дамаске с президентом Башаром Асадом.

Шойгу, в частности, проинформировал его о проводимом в восточном Средиземноморье учении нашего ВМФ.

"В ходе встречи были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран", - сообщили в военном ведомстве РФ.

За ходом учения кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье Шойгу наблюдал вместе с министром обороны Сирии Али Айюбом. Эти маневры - одни из серии учений, которые наш флот сейчас проводит в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях прилегающих к российской территории морей.

В пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе главком Военно-морского флота Николай Евменов доложил министру, что в средиземноморских маневрах задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Это ракетные крейсера "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков". А также суда обеспечения и свыше 30 летательных аппаратов ВКС России.

Евменов также рассказал, как их экипажи совместно уничтожают флотские группировки условного противника и выполняют стрельбу по морским и воздушным целям из штатного артиллерийского и противолодочного оружия. А еще - отрабатывают поиск иностранных подлодок, берут под контроль судоходство в Средиземном море и пролет над ним воздушных судов.

В Тартусе Сергей Шойгу зашел на судоремонтный комплекс Черноморского флота. По итогам этой части инспекции он поручил продолжить работу по совершенствованию инфраструктуры пункта базирования ВМФ в Сирии. Министр также возложил цветы к памятнику адмиралу Федору Ушакову.

Известно, что целую серию флотских учений адмиралы спланировали, чтобы проверить способность наших ВМФ и ВКС надежно защитить национальные интересы России в Мировом океане и противодействовать военным угрозам стране с морских и океанских направлений. Силы и средства к маневрам привлекли немалые - 10 тысяч военнослужащих, более 140 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, свыше 60 летательных аппаратов и тысячу единиц военной техники. Действует вся эта флотская махина по единому замыслу, в том числе во взаимодействии с авиацией отрабатывает учебно-боевые задачи в акваториях Охотского, Черного и Баренцева морей.

Как раз вчера на нашу авиабазу в сирийском Хмеймиме перелетели из России дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К с авиационным гиперзвуковым комплексом "Кинжал". Их перебросили на Ближний Восток для участия в военно-морском учении в Средиземноморье.

Во время инспекции авиабазы Сергей Шойгу пообщался с экипажами этих самолетов. Он также возложил венок к бюстам Героев России, погибших при выполнении задач в Сирии. И ввел, можно сказать, новую традицию - вручил специальный авиашлем пилоту, совершившему более 300 боевых вылетов.

На командном пункте в Хмеймиме командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Бердников доложил министру обороны текущую обстановку и рассказал, как наши военные совместно с сирийскими коллегами добивают немногочисленные остатки международных террористов и оказывают гумпомощь местному населению.