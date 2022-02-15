Составлен перечень некапитальных объектов, которые можно строить в лесах

Перечень получился достаточно обширным. Помимо того, что и так можно увидеть в любом лесопарке: скульптуры, вендинговые аппараты, фонари, домики для птиц, фонари и прочие необходимы для цивилизованного отдыха объекты, в него вошли и довольно специфические позиции. Например, поисковая скважина, оборудование для обустройства разведочных площадей, амбар и даже вертолетная площадка, правда, без твердого покрытия.
"Задача такого перечня - повысить привлекательность участков для использования арендаторами, - отметил глава Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов. - Территории требуют развития, а для этого нужно создавать соответствующие условия - инфраструктуру. Подчеркиваю, в данном случае речь идет об объектах некапитального строительства".
Экологи считают, что такое обустройство лесной территории - будь то пригородный защитный лесок или глухая тайга - большого ущерба не принесет. В случае ухода людей территория со временем спокойно зарастет деревьями.
Этот перечень должен дополнить другой, подготовленный минприроды ранее. В нем перечислены объекты именно капитального строительства. По мнению координатора лесной программы WWF России Константина Кобякова, в тот свод собрали все здания, которые могут потребоваться работающим в лесу компаниям. В результате, полагает он, станет возможным создание на землях лесного фонда настоящих производственных площадок, что может негативно сказаться на состоянии леса.
Перечень некапитальных, легких объектов таких опасений у экологов не вызывает. Исмаилов обращает внимание лишь на раздел, в котором перечислены сооружения для геологической разведки недр.
"Здесь арендаторам необходимо обеспечить дополнительные природоохранные меры, - объяснил он. - Такие работы связаны с активным воздействием на природную среду. А значит, необходимо использовать экологически безопасные технологии". Тем самым будет предотвращен риск загрязнения подземных вод.