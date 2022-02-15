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15.02.2022 17:27
Рубрика: Общество

Составлен перечень некапитальных объектов, которые можно строить в лесах

Текст: Алексей Дуэль
Пешеходные и велосипедные дорожки и тропы, скамейки, кабинки для переодевания и легкие киоски можно будет устанавливать в лесах на абсолютно законных основаниях. Минприроды подготовило проект постановления правительства об утверждении перечня некапитальных объектов для разных категорий лесных участков, документ размещен на портале для публикации разрабатываемых нормативных актов.
Детские площадки тоже попали в перечень некапитальных объектов. Фото: Олеся Курпяева Детские площадки тоже попали в перечень некапитальных объектов. Фото: Олеся Курпяева
Детские площадки тоже попали в перечень некапитальных объектов. Фото: Олеся Курпяева

Перечень получился достаточно обширным. Помимо того, что и так можно увидеть в любом лесопарке: скульптуры, вендинговые аппараты, фонари, домики для птиц, фонари и прочие необходимы для цивилизованного отдыха объекты, в него вошли и довольно специфические позиции. Например, поисковая скважина, оборудование для обустройства разведочных площадей, амбар и даже вертолетная площадка, правда, без твердого покрытия.

Фото: iStock
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"Задача такого перечня - повысить привлекательность участков для использования арендаторами, - отметил глава Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов. - Территории требуют развития, а для этого нужно создавать соответствующие условия - инфраструктуру. Подчеркиваю, в данном случае речь идет об объектах некапитального строительства".

Экологи считают, что такое обустройство лесной территории - будь то пригородный защитный лесок или глухая тайга - большого ущерба не принесет. В случае ухода людей территория со временем спокойно зарастет деревьями.

Этот перечень должен дополнить другой, подготовленный минприроды ранее. В нем перечислены объекты именно капитального строительства. По мнению координатора лесной программы WWF России Константина Кобякова, в тот свод собрали все здания, которые могут потребоваться работающим в лесу компаниям. В результате, полагает он, станет возможным создание на землях лесного фонда настоящих производственных площадок, что может негативно сказаться на состоянии леса.

Перечень некапитальных, легких объектов таких опасений у экологов не вызывает. Исмаилов обращает внимание лишь на раздел, в котором перечислены сооружения для геологической разведки недр.

"Здесь арендаторам необходимо обеспечить дополнительные природоохранные меры, - объяснил он. - Такие работы связаны с активным воздействием на природную среду. А значит, необходимо использовать экологически безопасные технологии". Тем самым будет предотвращен риск ­загрязнения подземных вод.

Общество Экология Правительство Минприроды

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