Сотрудники госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в городском парке

В министерстве госбезопасности Луганской народной республики заявили о предотвращений теракта возле памятника Воинам-интернационалистам.

"В дежурную часть МГБ ЛНР поступило сообщение от жителя Луганска об обнаружении в сквере Дружбы Народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством, говорится в заявлении ведомства, - В ходе обследования местности сотрудниками МГБ было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство".

Бомба состояла из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 грамм и поражающих элементов - кусков металлической арматуры.

В МГБ считают, что "подрыв взрывного устройства должен был быть произведен при проведении 15 февраля митинга, посвященного дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества".

В ведомстве также отмечают, что "способ закладки и состав СВУ свидетельствуют о возможной причастности украинских диверсионно-разведывательных групп спецслужб, имеющих цель дестабилизировать общественно-политическую обстановку в ЛНР".

Ранее в ЛНР сообщили о гибели военнослужащего народной милиции ЛНР в результате снайперского обстрела со стороны Украины.