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15.02.2022 12:03
Рубрика: В мире

США потребовали выдать им бывшего президента Гондураса Эрнандеса

Текст: Юрий Когалов

Соединенные Штаты Америки потребовали от Гондураса выдать им экс-президента этой страны Хуана Орландо Эрнандеса. В США его обвиняют в коррупции и причастности к торговле наркотиками. И Тегусигальпа явно готова выполнить этот запрос, по крайней мере, сразу после получения обращения от Вашингтона власти страны выдали ордер на арест бывшего главы государства, покинувшего это кресло менее трех недель назад. Как обращают внимание местные СМИ, вокруг резиденции Эрнандеса появилось большое количество полицейских, хотя пока так и не вошли в здание.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Тем временем министерство иностранных дел Гондураса проинформировало, что "в соответствии с законом направило официальное обращение из посольства США в Верховный суд с просьбой о предварительном аресте гондурасского политика с целью последующей экстрадиции в США". Имя в этого политика в официальной публикации не раскрывается.

Поначалу ходили слухи, что Эрнандес укрылся от возможного преследования в Никарагуа, но его адвокат заверил, что бывший президент находится в Гондурасе и ждет окончания разбирательств. Он также сообщил, что Эрнандес после того, как передал свои полномочия новому президенту Сиомаре Кастро, был назначен депутатом Центральноамериканского парламента, а потому обладает неприкосновенностью.

Стоит отметить, что запрос об экстрадиции в США поступил через несколько дней после того, как Штаты аннулировали его американскую визу и внесли в список коррумпированных и антидемократических деятелей. Как объявили в Госдепе, он "совершал или способствовал коррупционным действиям и незаконному оборота наркотиков и использовал доходы от незаконной деятельности для содействия политическим кампаниям".

Имя бывшего президента и его возможные связи с незаконным оборотом наркотиков всплыли в процессе, который велся против его брата Тони Эрнандеса, приговоренного в прошлом году к пожизненному заключению. Серьезные сроки получили еще несколько наркоторговцев, один из которых сообщил, что имеет доказательства причастности к их деятельности Хуана Орландо Эрнандеса.

Сам Эрнандес все обвинения (кстати, официально они ему не были предъявлены) отрицает, считая, что дело против него было сфабриковано наркокартелями, с которыми он боролся.

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