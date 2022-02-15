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15.02.2022 13:33
Рубрика: Власть

Стала известна длина стола на переговорах Путина и Шольца

Текст: Галина Мисливская

Канцлер Германии Олаф Шольц не сделал в Москве ПЦР-тест, поэтому его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным пройдут за длинным столом, как это было ранее на встречах российского лидера с главами Венгрии и Франции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости
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"Да, будет так же такой режим с мерами предосторожности", - подтвердил представитель Кремля, отвечая на вопрос, сдавал ли Шольц анализ на ковид в России. "Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность", - отметил Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва с уважением и пониманием относится "к тем протоколам, которые есть у наших партнеров из ФРГ".

Напомним, переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в Кремле 7 февраля проходили за столом длиной около четырех метров. Предмет интерьера привлек большое внимание журналистов и блогеров, хотя ранее российский лидер точно в таком же формате побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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