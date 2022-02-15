Столтенберг: В НАТО с оптимизмом смотрят на шаги России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии заседания министров обороны стран-членов заявил, что в альянсе с "осторожным оптимизмом" рассматривают поступающие из Москвы сигналы в отношении Украины, предает РИА Новости.

"Из Москвы подают сигналы, что дипломатическая работа должна продолжаться, это дает основания для осторожного оптимизма", - заявил генсек альянса. В то же время он подчеркнул, что в НАТО - "пока не видят признаков деэскалации".

По словам Генсека, на заседании министры обороны НАТО намерены совместно с Грузией и Украиной обсудить "развитие ситуации в регионе Черного моря".

Столтенберг также указал, что альянс пока не получил ответ России на предложения США и НАТО по безопасности. По его словам, в НАТО "будут рады ответу и готовы сесть за стол переговоров для поиска общего решения".