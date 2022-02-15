Сын главы Туркмении баллотируется в президенты

Правящая Демократическая партия Туркменистана на внеочередном съезде выдвинула Сердара Бердымухамедова, сына президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидатом в президенты.

Предложение было принято единогласно. Как заявили выступавшие на съезде, "кандидат получил богатый управленческий опыт, работая в комитете Меджлиса (парламента. - Прим. "РГ"), заместителем главы МИД, хякимом (главой. - Прим. "РГ") Ахалского велаята (области. - Прим. "РГ"), министром промышленности, председателем Высшей контрольной палаты, членом Совбеза и вице-премьером".

Также Сердар Бердымухамедов был охарактеризован как "скромный и отзывчивый человек, хороший семьянин и сторонник здорового образа жизни". Предложений о выдвижении других кандидатов на съезде не поступало. Избирательная кампания по выбору нового главы государства началась в Туркменистане 14 февраля. Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в настоящее время исполняет свои обязанности, одновременно являясь председателем Халк маслахаты (верхней палаты парламента). Досрочные президентские выборы назначены на 12 марта.