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15.02.2022 16:26
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна массового захоронения возрастом 5000 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Судебно-медицинская экспертиза помогла антропологам и археологам раскрыть тайну гибели охотника, похороненного около 5000 лет назад в братской могиле. Анализ показал, что этот человек утонул, в то время как другие люди из этого же захоронения погибли по иным причинам.

Фото: iStock
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Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science, а коротко о нем сообщается на сайте Университета Саутгемптона. Междисциплинарная исследовательская группа, в состав которой вошли судмедэксперты, провела широкий микроскопический анализ костного мозга, извлеченного из тела давно погибшего человека.

Его останки были обнаружены в массовом захоронении 5000-летней давности, которое ранее археологи раскопали на побережье на севере Чили. В ходе анализа в останках было обнаружено множество морских микрочастиц, в том числе окаменелых водорослей и осадочных отложений.

Проведенные в предыдущих исследованиях стандартные тесты этих частиц не выявили. Полученные результаты позволили предположить, что человек эпохи неолита утонул в соленой воде. Также было установлено, что этот мужчина погиб в возрасте от 35 до 45 лет. Вероятно, он жил в общине охотников-собирателей. Возможно, конкретно он был рыбаком.

"Анализируя то, что удалось найти в костном мозге, мы установили, что этот человек утонул на мелководье в соленой воде, - говорит профессор Джеймс Гофф, руководивший исследованием. - Мы установили, что бедняга проглотил донный осадок в последние минуты своей жизни".

Фото: Фото предоставлено сирийско-российской подводно-археологической экспедицией
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Изначально ученые предполагали, что массовое захоронение было устроено после какой-то крупной природной катастрофы, например, цунами. Однако в новом исследовании было доказано, что лишь один человек из братской могилы захлебнулся в морской воде. В останках других людей из этого захоронения морских микрочастиц обнаружено не было.

Это привело ученых к мысли о том, что рыбак погиб в результате несчастного случая, который произошел с ним на море. Остальные погибли по иным причинам, причем исследователи не исключают, что это мог быть и голод.

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