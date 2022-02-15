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15.02.2022 11:33
Рубрика: Происшествия

Таможня изъяла у француза одежду и бижутерию на 10 млн рублей

Текст: Михаил Загайнов
Фото: ФТС России Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Таможенники пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии дорогостоящих ювелирных изделий, предметов одежды и кожгалантереи. В аэропорту Шереметьево был задержан гражданин Франции, прибывший из Амстердама, сообщает пресс-служба ФТС.

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"Гражданин пытался пересечь "зеленый" коридор и товары не декларировал. В ходе таможенного осмотра он предъявил кулон, цепь и подвеску Van Cleef & Arpels из золота 750 пробы. При таможенном досмотре его багажа инспектор обнаружил 59 предметов - одежду, обувь, сумки и бижутерию известных брендов Chanel, Hermes, Fendi, Prada и других", - отметили в таможне.

Общая стоимость товаров составила почти 10 млн рублей, размер неуплаченных таможенных платежей - более 2,7 млн рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере).

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