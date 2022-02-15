Терапевт Ирина Голубкова назвала витамины для здорового сна

Многие люди жалуются на синдром хронической усталости и нехватку сна. Ситуация усугубляется осенью с сокращением продолжительности дня и уменьшением количества солнечных дней.

Оказывается, повышенное желание спать может быть спровоцировано дефицитом витаминов.

"Сонливость может быть проявлением авитаминоза, чаще всего дефицита витаминов группы B, D, C, а также железа, пантотеновой кислоты, йода, рутина и калия", - сообщила aif.ru врач-терапевт клинико-диагностического центра "Мединцентр" Ирина Голубкова.

Врач также считает, что сонливость может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, поэтому необходимо обратиться к терапевту, который после осмотра отправит к профильным специалистам.

Самолечение опасно. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.