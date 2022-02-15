Американская газета The Wall Street Journal раскрыла информацию о том, какую выгоду получает экономика США из-за обострения ситуации на Украине.

По данным журналиста издания Дэниэла Ергина, экспорт сжиженного природного газа из США в Европу резко вырос на фоне роста напряженности в Европе и обострения украинского кризиса. В прошлом месяце впервые за всю историю экспорт сжиженного природного газа из США в Европу превысил поставки по трубопроводам из России, отмечает газета. Автор статьи указывает, что США снова являются крупнейшим в мире производителем газа и нефти. При этом издание связывает успех нефтедобывающей промышленности США с обострением украинского кризиса. В статье подчеркивается, что необычайный рост добычи нефти и газа является геополитическим и экономическим преимуществом США.

"Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США", - говорится в статье, цитирует РИА Новости.