Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы

Начнем с хорошей новости. В оставшиеся три недели работы выставки Михаила Врубеля в Новой Третьяковке музей принял сделать дополнительные сеансы - утренние. Иначе говоря, день можно начать сразу двух прекрасных вещей - чашки кофе и выставки Врубеля. В оставшиеся дни выставка Врубеля будет открываться в девять утра. Об этом сказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в ТАСС.

Она также настоятельно посоветовала покупать билеты на выставку на сайте именно Третьяковской галереи: за последние дни на входе были аннулированы сотни (!) недействительных билетов.

Теперь плохая новость: выставка Врубеля не будет продлена и закроется после 8 марта. Что, впрочем, это не означает прощания с любимым мастером - 14 апреля Русский музей открывает свою выставку Михаила Врубеля.

Что касается планов Третьяковской галереи, то из 26 выставочных проектов (помимо проектов в регионах страны и за рубежом) директор и кураторы выставочных проектов сделали акцент на потенциальных зрительских хитах. Речь о выставках Генриха Семирадского, Игоря Грабаря, финского художника Аксели Галлен-Каллела, который оказал огромное влияние на русскую живопись конца XIX - начала ХХ века, и двух международных блокбастерах. Один посвящен современным индийским художникам - "Индия! New Art", другой - "Искусство и мода. Русская нить" - раскрывает прихотливое влияние, которое русская культура, искусство, литература оказали на мировую моду, прежде всего модельеров Западной Европы.