Новости

Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ" 23:44
Смольный разъяснил, как в Петербурге возник 100%-й иммунитет к COVID-19 23:11
Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту 22:58
Цены на газ в Европе рухнули ниже 800 долларов впервые с начала года 22:57
Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы 22:57
Киев обратился в НАТО за помощью 22:43
Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине 22:27
В Москве велосипедист сбил звезду TikTok Даню Милохина 22:24
Макрон попросил Путина не признавать ЛНР и ДНР 22:16
За сутки 241 военнослужащий Вооруженных сил выздоровел от коронавируса 21:50
Захарова: Лондон позорится своими заявлениями о нападении России на Украину 21:24
Канцлер ФРГ Шольц отметил "дружественную атмосферу" на переговорах с Путиным 21:07
Президент Сербии распустил парламент и назначил новые выборы 20:55
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100% 20:31
ЦБ Индии окрестил рынок криптовалют финансовой пирамидой 20:10
В украинском сегменте интернета отмечаются серьезные сбои 20:04
Роскомнадзор: "Яндекс" может передавать данные о посещаемости самостоятельно 19:57
Политехнический музей запускает конкурс для ученых и художников 19:27
Чернышенко: Число бюджетных мест в вузах по IТ-специальностям увеличат вдвое 19:25
Песков: Путин не смотрел выступление фигуристки Валиевой 19:15
Оверчук: Инвестиции РФ в экономику Таджикистана достигли 1,6 млрд долларов 19:09
Канцлер ФРГ Шольц: Расширение НАТО не планируется 19:09
Представители Японии и России обсудили развитие экономических отношений 18:59
Неизвестный напал с ножом на россиянок в Стамбуле 18:52
В Союзе пациентов оценили перспективы назальной вакцины против COVID-19 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 22:57
Рубрика: Культура

Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы

Текст: Иван Владимиров

Начнем с хорошей новости. В оставшиеся три недели работы выставки Михаила Врубеля в Новой Третьяковке музей принял сделать дополнительные сеансы - утренние. Иначе говоря, день можно начать сразу двух прекрасных вещей - чашки кофе и выставки Врубеля. В оставшиеся дни выставка Врубеля будет открываться в девять утра. Об этом сказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Какие известные картины разобрали на NFT-токены

Она также настоятельно посоветовала покупать билеты на выставку на сайте именно Третьяковской галереи: за последние дни на входе были аннулированы сотни (!) недействительных билетов.

Теперь плохая новость: выставка Врубеля не будет продлена и закроется после 8 марта. Что, впрочем, это не означает прощания с любимым мастером - 14 апреля Русский музей открывает свою выставку Михаила Врубеля.

Что касается планов Третьяковской галереи, то из 26 выставочных проектов (помимо проектов в регионах страны и за рубежом) директор и кураторы выставочных проектов сделали акцент на потенциальных зрительских хитах. Речь о выставках Генриха Семирадского, Игоря Грабаря, финского художника Аксели Галлен-Каллела, который оказал огромное влияние на русскую живопись конца XIX - начала ХХ века, и двух международных блокбастерах. Один посвящен современным индийским художникам - "Индия! New Art", другой - "Искусство и мода. Русская нить" - раскрывает прихотливое влияние, которое русская культура, искусство, литература оказали на мировую моду, прежде всего модельеров Западной Европы.

Культура Арт Живопись

Главное сегодня

Переговоры Путина и Шольца. Главное
Лавров указал Блинкену на недопустимость агрессивной риторики Вашингтона
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии Асадом
Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса