Туристы стали чаще страховать риск отмены поездки

С начала этого года россияне стали чаще ездить за границу, однако по-прежнему боятся форс-мажоров, из-за которых поездка может не состояться. Вырос спрос на дополнительные риски, которые включаются в страховку для выезда за рубеж (ВЗР), - это возмещение в случае отмены поездки, задержки или отмены рейса, а также утраты багажа.

По данным "Росгосстраха", количество туристов, купивших полис ВЗР в этом январе, выросло в три раза по сравнению с январем 2021 года. Практически каждый десятый страхует риск отмены поездки. Около 10% путешественников страхуют также утрату багажа, гражданскую ответственность перед третьими лицами и несчастные случаи.

"В условиях то вводимых, то отменяемых карантинных ограничений даже в открытых для россиян странах наши туристы стали тщательнее подходить к организации своих путешествий. Они взвешивают все риски, анализируют всевозможные форс-мажоры и принимают решение максимально расширить покрытие своего полиса, чтобы в случае отмены поездки не было финансовых потерь, а ущерб в дороге и на отдыхе покрывался страховой защитой", - говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Изменение спроса в сегменте ВЗР отмечают и в компании ERV. "Медицинское страхование для туриста не ново, а вот спрос на страхование от невыезда существенно вырос за последние полтора года. Это обусловлено тем, что у клиентов есть оправданные опасения, что забронированная поездка может не состояться - с пандемией к этому все привыкли", - отметил генеральный директор ERV Андрей Тюрин. Раньше основным страхом туриста было неполучение визы, теперь опасения связаны прежде всего с риском внезапно заболеть, в том числе и ковидом.

По сравнению с 2020 годом размер средней страховой выплаты ERV по отмене поездки в 2021 году вырос на 12%, до 88,8 тысячи рублей.