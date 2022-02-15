У переболевших COVID-19 стал проявляться синдром беспокойных ног

Так называемый синдром беспокойных ног, которым страдает до 10% населения планеты, стал проявляться намного чаще после перенесенного коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы медицины.

"Ни в одном исследовании еще не оценивалось влияние пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) на синдром беспокойных ног (RLS). Мы предположили, что тяжесть симптомов RLS будет увеличена во время пандемии", - говорится в их исследовании.

И, действительно, наблюдение за 500 пациентами с таким неврологическим расстройством показало, что самые высокие показатели тревожности были отмечены в начале пандемии. Но в дальнейшем ученые не обнаружили ухудшения симптомов у большинства участников исследования. По мнению ученых, это может быть связано с вакцинацией и уменьшения количества тяжелых случаев COVID-19.

Синдром беспокойных ног (СБН), который также называют болезнью Уиллиса-Экбома, - крайне неприятное состояние, которое проявляется в непроизвольных подергиваниях ног каждые 15-30 секунд. Это навязчивое ощущение усиливается ближе к вечеру и ночью, когда организм находится в состоянии покоя. Состояние приводит к ухудшению качества сна, вызывает дневную сонливость, тревожность, потерю концентрации и работоспособности.