У россиян могут появиться единые налоговые счета

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает порядок уплаты налогов и других обязательных платежей. Для этого вводится понятие единого налогового счета, который будет открыт каждому плательщику налогов в Федеральном казначействе.

На этот счет граждане, индивидуальные предприниматели или юрлица смогут перечислять единый налоговый платеж. Достаточно будет указать только сумму платежа и ИНН. Налоговики сами засчитают платеж на основании предоставленных сведений.

Закон упростит жизнь добросовестных налогоплательщиков, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Документ, по его расчетам, избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов.

Кроме того, будет исключено наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов. Если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму подлежащих уплате налогов, их можно будет либо вернуть, либо зачесть в счет уплаты налогов другого лица. Для этого необходимо будет подать заявление.

Предлагается также установить единые сроки уплаты налогов для упрощения платежного календаря. Это будет 25-е число месяца.

Документ был инициирован депутатами фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Как отметил Макаров, сегодня у предприятий в среднем 45 видов различных лицевых счетов, и сумма только технических нестыковок (переплата и недоплата) оценивается в 50 млрд день. Из-за этого бизнес несет значительные издержки.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кабмин полагает целесообразным исключить возможные риски возникновения конкуренции норм Налогового кодекса и закона "Об исполнительном производстве", а также урегулировать вопросы переходных положений в отношении производств, возбужденных до вступления закона в силу.