Углеродная нейтральность - не панацея, а стимул к развитию экономики

Без углерода не было бы жизни. Мы едим углерод, мы состоим из углерода и все, что нас окружает, построено на углероде. Несмотря на то, что углекислый газ, водяной пар и метан поглощают инфракрасное излучение, собирая тепловую энергию солнечного света и удерживая ее в атмосфере, мы очень мало знаем об озоновом слое, его фактической роли в углеродном цикле и формировании климата Земли.

Мы также практически игнорируем роль магнитосферы в этом цикле. При этом точно знаем, что CO2 поддерживает глобальные температуры в определенных пределах, обеспечивая сохранение жизни на планете. Поиск ответов на такие вопросы, как причины изменения климата, физика углеродного следа, перспективы водорода как нового энергоресурса и, возможно, как полезного ископаемого, а также генезис и исчерпаемость углеводородов - это важнейшая задача, стоящая в большей мере перед наукой, а не перед обществом.

Неопределенности в климатических прогнозах и приписывание наблюдаемого среднего потепления поверхности Земли прямому воздействию парникового эффекта - это чрезвычайное упрощение. Количественная оценка указывает, что, вероятно, наиболее ответственными за крупномасштабные изменения температуры в течение последнего столетия являются естественные процессы (солнечная радиация и стратосферные вулканические аэрозоли), и, в меньшей степени, антропогенное воздействие. Обсуждение причин потепления находится в активной динамике.

Не сомневаюсь в том, что мы обязаны существенно сократить загрязнение природы объектами энергетики. В то же время безапелляционное утверждение, будто именно их выбросы в окружающую среду являются превалирующей причиной возможного изменения климата, весьма спорно с научной точки зрения. Обществу предлагается нехитрый и безальтернативный набор инструментариев, которые позволят спасти планету: интенсификация энергоперехода и создание водородной экономики. Звучат и все более настойчивые призывы снизить инвестиции в добычу углеводородов, поскольку это приведет к сокращению их предложения на рынке и падению спроса. Но на самом деле такой подход ведет лишь к росту цен на энергоносители в связи с угрозой дефицита сырья.

Чтобы сделать эволюционный шаг и совершить технологический прорыв в области энергии потока (воздуха, воды, света) и тем более водородной энергетике, человечеству необходимо затратить огромное количество дополнительной энергии на создание технологий и их реализацию на практике. Без углеводородов сегодня это сделать невозможно.

В то же время развитие нефтегазовой отрасли - крупнейшего сектора глобального народного хозяйства и, без преувеличения, его фундамента, происходит вне парадигмы рыночных отношений, что представляет угрозу для энергобезопасности ряда государств. Нефть, газ и продукты их переработки - основа международной торговли. Неслучайно лидеры многих ведущих мировых держав, представляющие интересы наиболее ликвидных секторов экономики, наряду с финансистами и производителями оружия, традиционно лоббировали и интересы нефтегазовых корпораций. Однако сейчас ситуация изменилась. Так называемая четвертая промышленная революция привела к появлению принципиально иных элит, состоящих из людей нового поколения, в частности создателей IT-компаний и виртуальных торговых площадок. Зачастую они используют свой капитал не для производства товаров конечного потребления и насыщения рынка, а для инвестиций в продукцию, которая еще не создана или существует в виде опытных образцов.

Большая часть нового истеблишмента имеет интересы и в возобновляемой энергетике, поскольку это перспективное направление, как получающее щедрые госдотации. Однако пропагандируя альтернативную энергетику, ее адепты зачастую игнорируют элементарные законы физики. Такие, например, как удельная теплота сгорания водорода или способность его молекул проникать через кристаллическую решетку практически любой стали.

Для России действительно открывается возможность решить давно назревшую задачу по существенному снижению доли потребления углеводородов, в том числе, за счет повышения эффективности их применения. Здесь скрыт колоссальный потенциал. Ведь КПД использования углеводородных ресурсов в теплофикационном цикле сегодня составляет: уголь - 20-26% при возможных 45-55%; нефтепродукты - 24-30 % при возможных 50-70 %; природный газ - 26-32 % при возможных 70-78%.

Ученые Санкт-Петербургского горного университета проводят научные исследования, направленные на достижение углеродного нейтралитета к 2050 году за счет энергоперехода с учетом фактического положения дел в экономике и фокусом на энергоэффективность. Это крайне актуально, поскольку Россия нуждается в реализации наименее затратного и наиболее доступного способа декарбонизации, максимально позитивного для обеспечения конкурентоспособности нашей экономики. Эмпирические данные, анализ и расчеты показывают, что за счет воплощения на должном уровне соответствующих мероприятий, потенциал снижения доли потребления углеводородных ресурсов до 2050 года составляет 45-55%.

Наши исследования показали, что энергопереход к углеродной нейтральности до 2050 года должен базироваться на использовании углеродонейтральных ресурсов - газа, атомной и гидроэнергии с небольшим ростом доли возобновляемых источников, как локальных энергоресурсов. Не менее важно для отечественной и мировой экономики - формирование нового образа жизни потребительско-урбанистической цивилизации, основанное на глобальном энерго- и теплосбережении. Наша страна имеет для этого огромнейший резерв. Так, энергопотребление жилого фонда возможно (и необходимо) снизить с 400 до 50 кВт*ч на м2 в год. Следует стимулировать и когенерацию в теплофикационном цикле ТЭЦ, повысить КПД использования углеводородов в генерации более чем в 2 раза.

Для претворения в жизнь нового экономического уклада правительству необходимо создавать мотивацию, в том числе путем принятия новых норм и правил определения эффективности существующих и создаваемых объектов, используя в качестве эквивалента не деньги, а энергию (джоули). Правительству следует уделять этому направлению повышенное внимание, так как это - фундамент, без которого невозможно построить по-настоящему новую экономику, создать новую среду и обеспечить развитие нашей страны в целом.