Уголовный процесс будут оформлять и вести в электронном виде

На дискуссионной площадке IV Заседания Международного полицейского клуба на конференции "Права человека в цифровую эпоху" эксперты обсудили предложение оформлять все уголовные дела и вести процесс в электронном виде.

Идея оформлять уголовные дела в электронном виде уже несколько лет циркулирует в сообществе правоохранителей. И вызывает бешеные споры. Если более 80 процентов опрошенных российских следователей и только 38 процентов судей позитивно оценивают перспективу перехода к электронному уголовному делу, то почти 19 процентов следователей и 62 процента судей - против.

Примерно такая же картина наблюдается и за рубежом. Однако, там электронные уголовные дела уже активно апробируются в Германии, США, Канаде, Великобритании, Австрии, Бельгии, КНР, Сингапуре и в других странах. От цифровизации всего и вся не убежать.

Аргументы "против" пока еще кажутся более весомыми. С одной стороны, в случае внедрения электронного способа ведения уголовных дел и судопроизводства налицо огромное количество "плюсов" - и сокращение сроков расследования, и удобство проведения судебного процесса, и многое другое. Но, с другой стороны, все "плюсы" разбиваются об опасения хакерской атаки, утечки персональных данных и незаконное вмешательство в уголовное дело. Не говоря уже о том, что все участники этого цифрового процесса должны быть технически обучены и технологически оснащены. Как нам наименее безболезненней включиться в этот процесс? Ведь так или иначе, но эту проблему решать придется.

Президент Российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов напомнил, что в УПК РФ уже введено понятие электронного документа и определен порядок его использования, в том числе возможность заверения документа "усиленной квалифицированной электронной подписью" - статьи 474, 474.1 УПК РФ.

Юрий Жданов считает, что электронная форма уголовного дела - это своеобразный ответ на достаточно массовый социальный запрос. В отличие от многотомных бумажных уголовных дел, электронное уголовное дело - удобно, мобильно и компактно.

Потерпевшим и свидетелям, особенно пенсионерам, инвалидам и другим малоимущим людям не надо будет каждый раз лично ездить в суд или для общения с прокурорами и следователями, причем нередко в другой город или регион. А значит, нести лишние расходы.

Но есть и опасность. Например, считает Юрий Жданов, участие в судебном процессе в режиме видеоконференцсвязи не исключает, что участников процессов лишат свободного волеизъявления. Действительно, за пределами камеры видео-фиксации в режиме онлайн-заседания может находиться другой человек, угрожающий свидетелю, эксперту, любому участнику уголовного процесса.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подтвердила, что введение электронных уголовных дел является одним из самых дискутируемых вопросов в отечественной правоприменительной практике. По ее мнению, использование инновационных цифровых технологий значительно упрощает доступ граждан к осуществлению правосудия. Поэтому органам законодательной власти необходимо разработать проекты федеральных законов "Об электронном уголовном деле" и "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ". Минюстом России уже создана межведомственная рабочая группа по подготовке законопроекта "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ", направленного на регулирование дистанционного участия граждан в уголовном процессе. В ее состав входят и представители Уполномоченного по правам человека. Татьяна Москалькова также поддерживает предложение о создании Государственной автоматизированной системы "Доступ к правосудию", которая будет предусматривать урегулирование всего комплекса уголовно-процессуальных отношений на начальном этапе уголовного судопроизводства с момента регистрации сообщения о преступлении до принятия итогового решения по результатам его расследования.

Кстати, в конце декабря 2021 года Президент России подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Так, законом предусмотрена подача в суд искового заявления, жалобы, представления и иных документов в электронном виде посредством единого портала государственных и муниципальных услуг и других систем электронного документооборота.

И все же, насколько опасна утечка персональных данных, не будут ли преступники радостно читать в свободном доступе уголовные дела? И как можно защитить эту информацию?

Заместитель председателя Правления "Сбера" Станислав Кузнецов считает, что здесь основные риски - утечки информации, уничтожение данных, например, в результате заражения вирусом-шифровальщиком или технического инцидента, возможность фальсификации уголовного дела путем видоизменения помещенных в него протоколов и других процессуальных документов.

Как с этим бороться? По мнению Станислава Кузнецова, инструментами снижения таких рисков могут стать как базовые меры защиты, такие как многофакторная аутентификация, разграничение доступа, так и специализированные меры. Например, создание изолированного контура, встраивание водяных знаков в электронные документы, использование систем предотвращения утечек информации DLP, мониторинг интернета на предмет утечек. Если не принять эти меры, база электронных уголовных дел действительно может стать архивом готовых рецептов для начинающих преступников.

Эксперт считает, что необходимо законодательно признать электронную информацию самостоятельным видом доказательств, позволяющим рассматривать электронный документ как разновидность данного доказательства. Кроме того, понадобится провести регламентацию порядка применения квалифицированной электронной подписи, проставления на электронных материалах уголовного дела печатей следственных, экспертных, судебных и иных органов для их заверения.