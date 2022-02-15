Утверждены новые выплаты врачам за раннее выявление онкологии у пациентов

За каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, ответственному за медосмотр врачу заплатят 500 рублей, направившему пациента к онкологу медработнику - 250 рублей, поставившему человека на диспансерный учет специалисту - 250 рублей. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее выплата в размере одной тысячи рублей делилась на пять частей между врачом-терапевтом и медработниками, которые назначили диагностическое исследование, подтвердившее онкодиагноз, своевременно выполнили его и установили за пациентом диспансерное наблюдение.

"Ожидается, что выплаты будут стимулировать ранее выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Это поможет назначать пациентам своевременное лечение", - пояснили в пресс-службе министерства.

Выплаты медицинским работникам будут поступать ежемесячно из средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что всего на них в 2022 году правительство выделило 155 млн рублей.