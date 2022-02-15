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15.02.2022 20:32
Рубрика: Экономика

В Арктической зоне появятся турбазы и глэмпинги

Текст: Евгений Владимиров
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Российские предприниматели, получившие бесплатно "арктический гектар", начали создавать на этой земле объекты туристской инфраструктуры, рассказали "РГ" в минвостокразвития. Укреплению туризма в Арктике поможет появление национальных стандартов.

Из 330 проектов, реализуемых с использованием господдержки резидентами Арктической зоны России, на создание объектов туристической инфраструктуры и сервисов направлены около 25%, говорит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Объем частных инвестиций в целом уже превышает 31 млрд рублей.

Фото: Ирина Алехина/Фото предоставлены Арктическим и антарктическим НИИ
Арктика становится для туристов все более непредсказуемой

В арктических регионах реализуется несколько десятков разных по масштабу проектов. На севере строятся новые отели и гостиницы, спортивно-рекреационные зоны и круглогодичные турбазы, появляются новые экскурсионные программы, современные объекты придорожного сервиса с качественным питанием и другими услугами на пересечении популярных маршрутов. "Интересные туристические проекты реализуются участниками программы "Гектар в Арктике". Граждане создают на своей земле глэпминги, туристические базы, открывают кафе и рестораны", - отмечает он.

Запустили такие проекты довольно быстро. Предоставлять бесплатно гектар земли в Арктике начали с 1 августа 2021 года жителям арктических регионов России. С 1 февраля 2022 года получить свой участок земли могут все желающие. Кстати, число заявок на получение земельного участка за две недели февраля выросло на треть, подано более 1,5 тысячи заявлений, отметили в минвостокразвития. Популярнее всего Карелия.

Сегодня в арктических регионах реализуется несколько десятков разных по масштабу туристических проектов, отмечают в минвостокразвития. То есть бизнес видит потенциал арктического туризма.

Перспективным направлением является, в частности, этнотуризм, говорит Чекунков. На поддержку традиционных хозяйственных промыслов коренных малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне и продвижение в том числе туристических проектов правительство выделило 500 млн рублей. С помощью механизмов господдержки в Арктической зоне удалось создать инвестиционный импульс, туризм становится основой для развития сервисных бизнесов.

Арктика - особая территория с уникальными климатическими условиями. Чтобы привлечь дополнительный поток туристов в Арктику, нужно повышать качество туристского сервиса и обеспечить безопасность туризма. Ростуризм и Росстандарт запустили серию национальных стандартов "Арктический туризм". Аналогов этому шагу в мире нет. Действовать ГОСТы начнут уже с 30 июня 2022 года. Они учитывают сложные климатические и природные особенности Арктики и возникающие риски.

Резиденты Арктической зоны реализуют с господдержкой около 80 проектов в сфере туризма 

В стандартах детально прописаны рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, а также требования к квалификации персонала, к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, поясняют в Ростуризме. К единому стандарту будет приведена и система навигации для туристов в Арктике.

Введение национальных стандартов в сфере арктического туризма наряду с улучшением качества сервиса и инфраструктуры и расширением географии авиасообщения позволит привлечь дополнительный поток туристов в Арктику, считают в минвостокразвития. Это также повысит привлекательность инвестиций.

Экономика Туризм Арктика: битва за ресурсы Развитие туризма в России

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