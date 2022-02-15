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15.02.2022 19:47
Рубрика: В мире

В Британии предложили отказаться от "гендерных" обращений к учителям

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Больше никаких "сэров", "мистеров" и "миссис" - британские школьники не должны использовать обращения к учителям по половому признаку. С такой рекомендацией выступила благотворительная организация "Обучай и празднуй", продвигающая концепцию "гендерно-нейтральной модели образования" на Альбионе. О скандальном вебинаре рассказала газета The Telegraph.

На "просветительские цели" компания сумела выбить средства через министерство образования и Национальный профсоюз учителей Британии. Она успела поработать уже со множеством школ, где, по уверениям исполнительного директора Элли Барнс, нашла "широкую поддержку".

Фото: AP Photo
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Методисты из "Обучай и празднуй" рекомендуют оставить единственное обращение к педагогам - "учитель" (teacher). Также следует избегать слов "мальчик", "девочка", "сын", "дочь", "мать", "отец", убрать из анкет упоминания о мужском и женском поле и ввести "гендерно-нейтральную" школьную форму. Возмутилась лишь одна участница семинара, да и то пожелала остаться анонимной, опасаясь неприятностей. "Это пропаганда транс-активизма, не имеющая ничего общего с принципами минобразования", - признала учительница в беседе с The Telegraph.

Это далеко не единственный пример подобной пропаганды. Прошлым летом много шума наделала рекомендация правительства Шотландии для местных школ. Учащимся начальных и даже подготовительных классов, начиная с четырехлетнего возраста, чиновники разрешили "по желанию менять гендер" - называться то мальчиками, то девочками в зависимости "от внутреннего ощущения". А учителям было предписано соглашаться с выбором детей ради их "психологического комфорта", причем не ставя в известность родителей.

В Германии уже никого не удивишь подобным объявлением о вакансии: "Требуется учитель математики (ж/м/д)", где последняя буква означает "диверсифицированный", то есть "третий" пол. Как известно, он официально признан в стране. Теперь в немецких школах активно внедряют концепции "гендерного равноправия". На практике это оборачивается нагромождением неудобоваримых конструкций в родительских чатах, в документообороте и на страницах учебников. Несколько лет назад в редакцию журнала Spiegel пришло письмо от преподавателя одной из школ на севере Германии.

Следует избегать слов "мальчик", "девочка", "сын", "дочь", "мать", "отец", убрать из анкет упоминания о мужском и женском поле и ввести "гендерно- нейтральную" школьную форму

"Дорогие читательницы и читатели! Как учительницы и учителя должны обращаться к школьницам и школьникам, чтобы учащиеся не почувствовали себя ущемленными? ... Уверен, вы не захотите дальше читать писанину в таком духе. А я вынужден изо дня в день выслушивать и употреблять эти бюрократические фразы. Дошло до того, что я не могу просто оповестить свой класс: "Дорогие ученики, приходите завтра к первому уроку". Если я так напишу, то девочки останутся дома, а я получу нагоняй от директора и прослыву шовинистом и ретроградом", - сокрушался педагог.

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