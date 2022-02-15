В электронной медкарте появился интерактивный календарь детских прививок

В электронной медкарте появился персонализированный региональный календарь детских прививок. Он интерактивный, а цветовые подсказки помогут родителям быстро сориентироваться, какие прививки выполнены, а какие следует запланировать. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Еще в 2019 году мы оцифровали все прививочные карты детей и создали на основе этих данных уникальную базу. В ней содержатся сведения обо всех детских прививках. Это позволило нам запустить персонализированный календарь вакцинации детей в электронной медкарте. Он формируется индивидуально для каждого ребенка на основе данных из ЭМК. Календарь интерактивный и наглядный, а цветовые подсказки помогут родителям сориентироваться, какие прививки уже выполнены, а какие необходимо запланировать. Таким образом, родители могут в онлайн-режиме видеть полную картину по вакцинации своих детей, знать сроки проведения необходимых прививок и своевременно их делать, чтобы защитить малышей от серьезных инфекций и тяжелых осложнений".

Календарь в разделе "Мои прививки" доступен в электронной медкарте на портале mos.ru - это понятная интерактивная таблица с цветовой индикацией. В нем указан рекомендуемый для вакцинации возраст ребенка, название профилактической прививки, тип вакцинации (плановая или ревакцинация), вид вакцины (живая/инактивированная вакцина). Благодаря персонализации регионального календаря прививок по каждому ребенку родители могут в наглядном интерактивном формате ознакомиться с информацией о плановых вакцинациях по возрасту, а также уточнить данные об уже выполненных прививках. Вскоре персонализированный региональный календарь детских прививок будет доступен и в мобильной версии электронной медкарты - в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Календарь - это не первый наш сервис для родителей, позволяющий не пропустить прививку. Мы уже запустили персональные напоминания о вакцинации: родителям присылают оповещения о планируемых прививках, которые рекомендованы детям в определенном возрасте, в виде пуш-уведомлений и по электронной почте. Москвичи уже получили более 5 миллионов таких оповещений", - добавила Анастасия Ракова.

Московский региональный детский календарь прививок включает в себя профилактику более 16 инфекций у мальчиков и 17 инфекций у девочек (для девочек дополнительно прививка от ВПЧ). Интерактивный календарь поможет родителям (законным представителям) не пропустить срок очередной вакцинации своих детей и своевременно обезопасить их от опасных заболеваний.

Также в этом году врачам-педиатрам в электронных медкартах маленьких пациентов стал доступен информационный блок с детальными сведениями о проведенных вакцинациях за последний месяц и подсказки с рекомендациями о плановых вакцинациях индивидуально для каждого ребенка. Это позволяет и доктору держать на контроле вопрос вакцинации и своевременно назначать необходимые прививки.

Важно подчеркнуть, что в интерактивный календарь формируется на основе данных из электронной медкарты ребёнка. Если ребенку была сделана прививка в частной или федеральной клинике, у родителей есть возможность самостоятельно загрузить сведения о вакцинации. Данные заполняются вручную, также необходимо прикрепить подтверждающий скан справки или фото сертификата о проведенной профилактической прививки.

Подробнее о вакцинации детей: где можно сделать прививку, как подготовиться к прививке, можно узнать на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, за все время горожане обратились за информацией из электронной медицинской карты более 71 миллиона раз.

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребёнка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Получить доступ к карте могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования. Подробнее об электронной медкарте - по ссылке.

Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах - от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме "онлайн" как врачам, так и самим пациентам.