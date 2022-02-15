В ФСС пояснили, как оформить сертификат на два средства реабилитации

На каждое средство реабилитации оформляется отдельный электронный сертификат, но подать на них можно одно заявление, сообщили в Фонде социального страхования (ФСС).

"Да, в одном заявлении разрешается указать несколько видов средств реабилитации, и тогда на карту "МИР" будет записано несколько электронных сертификатов", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Дело в том, что электронный сертификат привязан к банковской карте "Мир", а к нему уже прикреплена выделенная человеку с инвалидностью сумма, которую можно потратить на определенное изделие - например, кресло-коляску для инвалидов, слуховой аппарат и другие.

Такая возможность у граждан с инвалидностью появилась в конце сентября прошлого года. Ранее в Минтруде сообщили, что в 2022 году не менее 20% технических средств реабилитации будут приобретаться с помощью электронного сертификата. Причем на первом этапе запланировано его использование для обеспечения граждан с инвалидностью серийными изделиями, в дальнейшем - по нему можно будет приобретать сделанные на заказ: например, протезы.

Купить техническое средство реабилитации по электронному сертификату можно только в тех магазинах, которые принимают оплату по нему. Их перечень постоянно расширяется. Каталог с доступными магазинами можно найти на сайте Фонда социального страхования.

Ежегодно 1,5 млн граждан с инвалидностью получают средства реабилитации с помощью государства. Всего В 2022 году на их закупку в бюджете заложено 40 млрд рублей.