В Южной Корее официально стартовала президентская предвыборная кампания

В Южной Корее официально объявлен старт предвыборной кампании, финалом которой станет избрание нового лидера страны уже через три недели. Как это происходит в Корее достаточно давно, хотя формально претендентов много, но реально все решится в противостоянии двух человек, каждый из которых представляет доминирующие политические лагеря страны - демократов и консерваторов.

В понедельник в Республике Корея завершился двухдневный период регистрации кандидатов, которые выразили желание побороться за пост президента. Согласно конституции РК, срок президентских полномочий составляет пять лет, причем один и тот же человек имеет право избираться только один раз без права переизбрания. Это означает, что нынешний достаточно популярный лидер РК Мун Чжэ Ин совсем скоро сложит свои полномочия. В этой связи абсолютно точно в Корее появится новый лидер. Бороться за право стать президентом на 20-х выборах изъявили желание сразу 11 человек. Во вторник, 15 февраля, был дан официальный старт президентской предвыборной кампании.

Хотя формальности с регистрациями кандидатов и началом агитационной кампании только-только завершены, но уже достаточно давно было известно, кто именно борется за пост президента.

Из 11 официальных кандидатов получить более пяти процентов голосов избирателей имеют реальную возможность лишь четверо, потому имеет смысл подробнее рассказать лишь именно о них, подразумевая, что остальные семеро по большому счету играют роль статистов и часто в опросниках общественного мнения про них даже и не спрашивают.

Основные претенденты

История внутренней политики Южной Кореи порой напоминает лихо закрученный детектив, если не триллер, где вчерашние враги через мгновенье становятся друзьями, а, казалось, самые дружные соратники превращаются в принципиальных противников. Не обошлось без такой интриги и на этот раз.

Как мы уже отмечали, реально на пост президента РК претендуют двое, и один из них - бывший губернатор столичной провинции Кенги 58-летний Ли Чжэ Мен, который выиграл "праймериз" и был выдвинут от правящей Демократической партии "Тобуро". К этой же партии принадлежит нынешний президент Мун Чжэ Ин.

Особенностью взглядов этого лагеря является то, что его представители, поддерживая тезис о необходимости сохранения военно-политического альянса с США (против чего сейчас в РК не выступает ни одна более-менее значимая политическая сила), при этом считают необходимым сохранять более сбалансированную позицию, не стремясь во всем полностью соглашаться с Вашингтоном. Демократы выступают за развитие сотрудничества с Пхеньяном, а также конструктивных отношений с Пекином и Россией, но при это достаточно критически настроены к Японии.

Главный противник Ли - представитель ведущей оппозиционной партии "Сила народа" экс-генпрокурор РК 61-летний Юн Сок Ель. Это уже лагерь принципиальных противников демократов - консерваторов. Последние выступают за безусловное развитие сотрудничества по всем направлениям с США, готовы жестко разговаривать с Северной Кореей и присоединяться к антикитайскому курсу Вашингтона. Учитывая сегодняшние отношения США с Россией, можно ожидать, что при Юне Южная Корея будет активнее следовать антироссийским акциям США, чем это было при том же Мун Чжэ Ине, хотя сам Юн заявлял о готовности развивать экономическое сотрудничество с Москвой и подчеркивал, что любит Пушкина и Достоевского.

Юн Сок Ель - это как раз тот случай перехода в противоположный политический лагерь. Сейчас он представляет партию, из которой вышли президенты Ли Мен Бак и Пак Кын Хе, но именно Юн сыграл немалую роль в том, чтобы Ли и Пак были признаны виновными в различных нарушениях закона и оказались за решеткой. А сейчас он представляет как раз лагерь союзников Ли и Пак - такова ирония корейской политики. Юн создал себе политический капитал на том, что, будучи назначенным президентом РК Мун Чжэ Ином на пост генерального прокурора, достаточно скоро развернул атаку на окружение президента, добившись снятия с постов двух министров юстиции. Юн, кроме того, в недавнем интервью заявил, что намерен активно добиваться расследования нарушений среди окружения Мун Чжэ Ина, чем спровоцировал президента на серию критических реплик.

Третьим претендентом является глава другой оппозиционной силы - Народной партии - 59-летний Ан Чхоль Су. Он успешный бизнесмен и имеет прозвище "корейский Касперский". Его основной бизнес связан с IT-решениями в сфере компьютерной безопасности, он имеет репутацию "продвинутого" и современного технократа. Внешнеполитическая позиция не такая крайняя, как у консерваторов, но по взглядам он, конечно же, куда ближе к консерваторам, чем к демократам.

Заключительная фигура, чье имя стоит упомянуть - представитель прогрессивной "Партии справедливости" 62-летняя Сим Сан Чжон. Это уже самое левое крыло более-менее влиятельных политических сил Южной Кореи, выражает интересы рабочих движений. Ее взгляды ближе к демократам, чем к консерваторам, но куда более радикальны.

Текущий политический расклад

Хотя официально предвыборная кампания началась только 15 февраля, но в реальности она уже давно в полном разгаре в течение нескольких месяцев. В начале февраля основная четверка претендентов провела два раунда публичных теледебатов, за которыми внимательно следили многие в Южной Корее.

За время кампании кандидаты вылили друг на друга ушаты грязи, развернув активную "войну компроматов", от которой устали многие избиратели. Основная борьба идет между демократом Ли Чжэ Меном и консерватором Юн Сок Елем, по поводу каждого из которых есть подозрения в разного рода нарушениях закона, что, впрочем, чаще всего не подтверждается, хотя бывают и исключения. Слабым звеном как Юна, так и Ли оказались их супруги - Ким Гон Хи и Ким Хе Ген, у каждой из которых политические противники мужей смогли обнаружить немало "скелетов в шкафах". В итоге как сами жены, так и Ли Чжэ Мен и Юн Сок Ель уже неоднократно публично извинялись за прошлые ошибки и "грешки".

Ожидается, что эта кампания взаимных обвинений продолжится вплоть до самого дня голосования, что заставило многих корейцев прийти к банальному выводу: "Никому из политиков верить нельзя". Даже если это и так, то других претендентов уже нет.

Кто будет новым президентом Южной Кореи?

В отличие от предыдущих президентских выборов, которые в Корее в 2017 году проводились досрочно, после импичмента президенту Пак Кын Хе, которую с поста смела волна народного негодования, и когда в победе находившихся тогда в оппозиции демократов никто не сомневался, сейчас все сложнее.

За пять лет консерваторы смогли оправиться от страшного удара, нанесенного импичментом Пак Кын Хе, перегруппировались, сменили имидж, избрали самого молодого в истории корейской политики (36 лет) лидера партии и вернули себе лидерство, опередив демократов, к которым у народа накопилось немало претензий за годы правления Мун Чжэ Ина.

Согласно последним опросам общественного мнения, немного вперед вырвался как раз представитель консерваторов Юн Сок Ель - у него почти 39 процентов, но Ли Чжэ Мен отстает незначительно - 33 процента. Далее уже с большим отрывом идут Ан Чхоль Су - чуть более восьми процентов - и Сим Сан Чжон - три процента. Цифры наглядно показывают, кто главные претенденты.

Если все четверо дойдут непосредственно до выборов, то действительно предсказать победителя будет очень сложно, а все в итоге может решить перевес в пару-тройку процентов, когда чашу весов в пользу одного или другого кандидата может качнуть достаточно незначительный компромат, обнародованный в нужный момент.

Однако в воскресенье, 13 февраля, Ан Чхоль Су публично обратился к Юн Сок Елю, призвав объединиться и выдвинуть единого кандидата от оппозиции. Ан при этом не теряет надежды на президентство, так как настаивает на назначении кандидата на основе опроса общественного мнения, где, как он считает, сможет победить Юна. Экс-генпрокурор же, поприветствовав идею в принципе, призвал Ана просто "сделать последний решительный шаг", то есть снять свою кандидатуру в пользу главного кандидата от оппозиции - в пользу себя. Если так или иначе консерваторы смогут договориться об объединении сил и пойдут единым фронтом, то они с большой долей вероятности победят демократа Ли Чжэ Мена, а если нет, то выборы превратятся в непредсказуемую рулетку.

В любом случае развязка настанет уже достаточно скоро. Сами выборы пройдут 9 марта, в ночь с 9-го на 10-е станет известно имя победителя, а церемония инаугурации нового президента Республики Корея состоится 9 мая.

А что же Мун Чжэ Ин?

Про президентов в Корее уже давно шутят, что у них "одна из самых опасных профессий", так как многих из них после окончания срока полномочий достаточно скоро начинают вызывать на допросы, после которых в итоге они отправляются за решетку. Так было с экс-президентами Чон Ду Хваном, Ро Дэ У, Ли Мен Баком и Пак Кын Хе. Стоит также вспомнить, что Пак Чжон Хи застрелил его подчиненный, а экс-президент Но Му Хен покончил с собой, когда к нему направлялись следователи. Несколько менее известных лидеров снимали с постов в результате военных переворотов. Так что, если посмотреть на историю, то после ухода с поста президента Мун Чжэ Ину вряд ли удастся сразу расслабиться.

Сложно сказать, какая судьба уготована Муну, учитывая достаточно воинственные заявления того же Юн Сок Еля, но необходимо отметить, что нынешний президент остается весьма популярным. Сейчас его рейтинг составляет более 40 процентов, уже давно находясь на этом уровне, что является, пожалуй, самым высоким показателем за всю политическую историю Южной Кореи, если сравнивать рейтинги его предшественников под конец правления.

Сам же 69-летний Мун выглядит бодро, полон сил и сумел избежать синдрома "хромой утки", который настигал многих предыдущих президентов в последние месяцы нахождения на посту. Если верить Муну, то он намерен тихо жить, поселившись в загородном доме на юго-востоке страны.