В Кремле надеются на конструктивные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем

Российская сторона рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут сегодня конструктивные переговоры и смогут обсудить самые актуальные проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными", - сказал он на брифинге во вторник.

"Переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горящим вопросам", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, как скажется поддержка Берлином киевских властей на сегодняшней встрече Путина и Шольца.