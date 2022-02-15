В МФТИ открывается школа программной инженерии

С сентября 2022 года в Московском Физтехе начнет работу новый факультет - Высшая школа программной инженерии. Набор откроется уже этим летом.

- Это будет небольшой факультет - всего 36 бюджетных мест. Особенность школы - возможность с самого начала, с первого семестра соприкоснуться с настоящими проектами. Именно проект будет ключевым элементом образовательной программы, - рассказывает руководитель факультета, директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.

Школа - совместная инициатива МФТИ и Яндекса, поэтому и преподавать у студентов будут не только вузовские преподаватели, но и реальные разработчики. В первый год обучения можно работать над кейсом самостоятельно, в последующие - нужно присоединиться к команде.

- Практику студенты проходят прямо на месте учебы - не нужно никуда ездить: образование уже строится на практических задачах, - пояснил Алексей Малеев.

По задумке, треть времени студенты новой школы будут тратить как раз на проект, треть - на так называемую ядерную программу (обязательные для всех дисциплины), а треть - на элективы, курсы, которые каждый выберет себе сам, в зависимости от своего проекта. Так у каждого студента будет свой индивидуальный трек. Среди основных дисциплин - математический анализ, линейная алгебра, алгоритмы, языки программирования Java и C++, дискретная математика и архитектура операционных систем. В базовую программу также входят лекции по финансовой грамотности, основам коммуникации и управлению стартапом.

- Мы рассчитываем, что к нам придут сильные ребята, в большинстве своем - победители олимпиад. Под них "заточен" новый факультет, - признался Алексей Малеев. - Обучение рассчитано на четыре года. На "выходе" планируем получить разработчиков не ниже среднего уровня, людей, которые знают и разбираются в инструментах, которые используются в ИТ-индустрии. Наши выпускники будут способны работать как в крупных компаниях, таких как Яндекс, так и в небольших стартапах.

По словам Малеева, востребованность в подобного рода специалистах сегодня огромна. Это видно по уровню зарплат: некоторые работодатели готовы предложить молодым специалистам до 200 тысяч в месяц. Кроме того, если взглянуть на вузы, то подобных факультетов, где бы занимались исключительно программными разработками, не так уж и много. "Пока еще превалируют традиционные факультеты - механико-математические, вычислительной математики и кибернетики. Но это все же классическое образование. А вот инженерных школ явно не хватает.

Комментарий

Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ:

- Сегодня Московский Физтех входит в топ-100 мировых университетов в области компьютерных наук. Но чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо привносить в образовательный процесс лучшие практики и технологии и привлекать к научным и образовательным проектам лучших IT-партнеров. Открытие новой Физтех-школы с компанией Яндекс - это одновременно и тот шаг, которого ждут от нас абитуриенты, желающие быть востребованными в самых престижных IT-проектах после окончания института, и большой задел в реализации научных и прикладных проектов Физтеха в области информационных технологий.