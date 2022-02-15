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15.02.2022 09:00

В Москве пройдут Дни торговых центров MosInterCon

В Москве на площадке InterContinental Tverskaya 25 февраля откроет свою работу MosInterCon 2021. Организатор мероприятия - Российский совет торговых центров при поддержке Минпромторга.

В ходе деловой программы участники обменяются опытом в управлении торговой недвижимостью и обсудят новые форматы развития отрасли, ключевые тренды в условиях экономической нестабильности.

Мероприятие соберет представителей федеральной власти, чья деятельность связана с вопросами торговли на территории РФ. К участию в пленарном заседании, посвященном перерождению отрасли и определению новой системы ценностей, приглашены статс-секретарь - замминистра Минпромторга Виктор Евтухов, министр правительства Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

В рамках деловой программы состоятся экспертные сессии, посвященные актуальным вопросам: "Аналитика отрасли: отчеты и тренды", "Инвестиционная привлекательность. Реальная стоимость ТЦ", "Вход в ТЦ для интровертов", "Разум или чувства? Возможно ли совместить привычный маркетинг ТЦ с эстетикой будущего" и др.

Ожидается участие ведущих российских и зарубежных спикеров из США, Португалии, Китая, Финляндии, Франции, Индии, Хорватии и др. Впервые в России участие в мероприятии примет Полин Браун, эксперт по брендингу предметов роскоши, экс-глава североамериканского LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, автор мирового бестселлера "Эстетический интеллект: как его развивать и использовать в бизнесе и в жизни".

Вечером состоится торжественное вручение профессиональной награды, учрежденной РСТЦ в 2002 году специально для торговых центров - RCSC AWARDS 2021, где будут объявлены передовые проекты, а также новые решения в девелопменте, управлении, маркетинге, рекламе и технологиях, применяемых в отрасли торговой недвижимости.

С программой MosInterCon 2021 можно ознакомиться здесь.

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