В Netflix подтвердили, что работают над экранизацией игры BioShock

Экранизация культовой игровой серии BioShock действительно находится в разработке онлайн-сервиса Netflix. Эту информацию стриминговый гигант подтвердил изданию The Hollywood Reporter.

Уточняется, что проект задумывается как полнометражный фильм, а не сериал, как заявлялось в утечках, которые появились в Сети ранее. Переговоры по сделке об использовании авторских прав между Netflix и компанией-издателем Take Two продолжались почти год. Последняя вместе с Vertigo займется продюсированием картины.

Производство сейчас находится на ранней стадии - за лентой пока не закреплены ни сценаристы, ни режиссер. Тем не менее у студий уже есть большие планы на построение целой киновселенной вокруг популярной франшизы. Дата выхода адаптации BioShock для домашнего проката пока не называется.