Новости

Новый "Человек-паук" обогнал "Аватар" по сборам в США 19:31
Вышел трейлер полнометражного фильма про Чипа и Дейла от Disney 19:20
Опубликован трейлер фильма "Аббатство Даунтон 2" 18:12
В Сети появилась информация об экранизации игры BioShock от Netflix 16:13
Актрису Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище 16:07

В Netflix подтвердили, что работают над экранизацией игры BioShock

Новости
    15.02.2022, 20:50
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Экранизация культовой игровой серии BioShock действительно находится в разработке онлайн-сервиса Netflix. Эту информацию стриминговый гигант подтвердил изданию The Hollywood Reporter.

Уточняется, что проект задумывается как полнометражный фильм, а не сериал, как заявлялось в утечках, которые появились в Сети ранее. Переговоры по сделке об использовании авторских прав между Netflix и компанией-издателем Take Two продолжались почти год. Последняя вместе с Vertigo займется продюсированием картины.

Производство сейчас находится на ранней стадии - за лентой пока не закреплены ни сценаристы, ни режиссер. Тем не менее у студий уже есть большие планы на построение целой киновселенной вокруг популярной франшизы. Дата выхода адаптации BioShock для домашнего проката пока не называется.

Новости

Вышел трейлер экшн-боевика "Парни под прикрытием" с Мелом Гибсоном 15:15
В 2022 году выйдет ранее не показанный сериал с участием Евгении Брик 14:35
23 февраля выйдет современный ремейк "Белорусского вокзала" 13:46
Актера Валерия Николаева направят на принудительное лечение 13:32
⧣ фантастика
Фото: START
Появился тизер "Двух холмов" - "первого матриархального сериала" 12:09
В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов" 11:32
Умер актер Геннадий Митрофанов 10:16
⧣ экранизации
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В Москве началось прощание с актрисой Зинаидой Кириенко 11:56
Режиссер "Бойцовского клуба" раскритиковал измененный финал фильма в Китае 11:28
Вышел тизер эротического триллера с Аной де Армас "Глубокие воды" 11:17
⧣ игры
Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
Вышел первый полноценный трейлер сериала по игре Halo 31.01.2022
Появился финальный трейлер экшн-фильма "Анчартед" с Томом Холландом 27.01.2022
Дуэйн Джонсон заявил о съемках фильма по популярной игре 26.01.2022