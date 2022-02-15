В России снизились цены на авиаперелеты и ж/д билеты

В январе этого года в России снизилась стоимость авиаперелетов в эконом-классе и билетов на поезда дальнего следования. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования в январе стал дешевле на 9,4-18%, а цены на авиаперелеты экономическим классом снизились на 8,4%. Также, по данным статистики, стал дешевле проезд в такси - на 0,2%.

Снизились цены и на некоторые промтовары. Например, перчатки из натуральной кожи, флеш-накопители USB, дрели, миксеры, блендеры, отдельные виды одежды, обуви, меховых и трикотажных изделий для детей и взрослых стали дешевле на 0,3-1,1%.

Из продовольственных товаров снизились цены на мясо кур - на 1,4%, пшено - на 0,8%, какао - на 0,6%, шоколадные конфеты - на 0,5%, свинину - на 0,2% и черный чай - на 0,1%.

При этом на 18,1% увеличилась стоимость оформления завещания у нотариуса. Оформление доверенности стало дороже на 5,2%, а устная консультация юриста по семейным вопросам - на 2,2%.