В семи регионах молодым людям начнут помогать в построении карьеры

Пилот по карьерному сопровождению молодежи пройдет в семи российских регионах, сообщили в Минтруде. Сами регионы пока не уточняются. Отмечается, что территории отобраны федеральным оператором проекта "Содействие занятости" - WorldSkills Russia.

Участники пилота получат персональное комплексное сопровождение - от карьерного консультирования, профессиональной подготовки и оценки уровня квалификации до трудоустройства или открытия собственного бизнеса, в том числе - в формате самозанятого.

Отмечается, что для этого им должно быть от 16 до 35 лет и они должны соответствовать одному из условий. Например, это могут быть молодые люди, не получившие школьный аттестат в этом или прошлом году, а также те, кто завершил обучение в школе, но по разным причинам не пошел учиться дальше. На помощь в построении карьеры могут рассчитывать выпускники вузов и средних специальных учебных заведений, если в течение шести месяцев после получения документа об образовании они не смогли найти работу. Ее окажут и молодым людям, уволенным в этом или прошлом году с военной службы, прошедшим службу в армии по призыву и не имеющим документов об образовании, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию и нуждается в государственной социальной помощи.

Пилотом предусмотрено также карьерное сопровождение студентов высших и средних специальных учреждений в рамках реализации проекта "Страна мастеров". Наставники - тьюторы - будут курировать молодых людей от этапа обучения и регистрации их в качестве предпринимателей на платформах для самозанятых до выполнения непосредственно работ, уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее в ведомстве сообщили, что сегодня формируются и запускаются новые программы по вовлечению молодежи на рынок труда.