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15.02.2022 16:28
Рубрика: Власть

В Сирию на учения ВМФ РФ перебросили самолеты Ту22М3 и МиГ- 31К

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник, 15 февраля, Минобороны РФ сообщило о переброске на аэродром Хмеймим в Сирии российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей МиГ-31К с авиационным гиперзвуковым комплексом "Кинжал". Сказано, что их экипажи будут задействованы в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ России в восточной части Средиземного моря.

"Экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысячи километров. В ходе учения летчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению", - проинформировали в нашем военном ведомстве.

Фото: U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat/wikimedia.org
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Известно, что за российскими военно-морскими маневрами в Средиземноморье внимательно следят на Западе. Этим, в том числе, занимаются моряки авианосных групп кораблей НАТО, куда входят авианосец "Гарри Трумен" ВМС США, авианосец "Шарль де Голь" ВМС Франции, а также авианосец "Конт иди Кавур" ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.

В Минобороны РФ напомнили, что в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. "Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений", - подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что флотские учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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