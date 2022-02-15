В суд передано дело вербовщика запрещенного в РФ "Правого сектора"

Закончено дело Олега Скиданова, члена запрещенной в РФ радикальной организации ""Правый сектор" и ее вербовщика. Следствие вело СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Обвинение в адрес Скиданова звучит следующим образом - "участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также склонение в деятельность экстремистской организации".

Следователи выяснили, что 9 октября 2020 года Скиданов вступил в ряды запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор". СК заявляет, что Скиданов "имел умысел стать ее полноправным участником и продолжить запрещенную деятельность на территории Российской Федерации, преследуя цель обострить социально-политическую обстановку и дестабилизировать конституционный строй РФ".

Как член запрещённой организации, Скиданов 10 октября 2020 года получил приказ собирать информацию о сотрудниках правоохранительных органов, судьях, сотрудниках прокуратуры и ФСБ России. Кроме того, он должен был искать граждан, разделяющих идеологию запрещённой организации, что бы вербовать их.

В Следственном комитете считают, что 17 и 18 октября 2020 года Скиданов убедил двоих граждан вступить в запрещенную организацию и они стали ее полноправными участниками. Против них также расследуются уголовные дела.

Прокуратура с собранными доказательствами согласилась и дело Скиданова ушло в суд.