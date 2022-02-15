В украинском сегменте интернета отмечаются серьезные сбои

Интернет-сайты министерства обороны и вооруженных сил Украины недоступны для посещения, передают РИА Новости. При попытке захода на страницу пользователи получают сообщение: "Не удается получить доступ к сайту".

Помимо сайтов военных ведомств пользователи интернета указывают на проблемы с доступом к страницам некоторых украинских банков. Кроме того, у ряда клиентов банков нет возможности совершать онлайн-операции.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, украинский сегмент интернета подвергся крупномасштабной DDoS-атаке, начавшейся во второй половине сегодняшнего дня.