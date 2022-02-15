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Текст:   Наталья Козлова 
00:30 15.02.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)

Верховный суд разъяснил, кто должен отвечать за подтопление садового участка

В преддверии нового дачного сезона очень актуальным может оказаться решение Верховного суда РФ, которое он принял после изучения спора дачного товарищества и одного из его членов.
Убытки от затопления участков порой подсчитать трудно. Но это не повод отказывать пострадавшим в компенсации. Фото: Сергей Михеев Убытки от затопления участков порой подсчитать трудно. Но это не повод отказывать пострадавшим в компенсации. Фото: Сергей Михеев
Убытки от затопления участков порой подсчитать трудно. Но это не повод отказывать пострадавшим в компенсации. Фото: Сергей Михеев

Суть судебных тяжб в следующем - садовому товариществу принадлежит металлический резервуар для воды. Но выливающаяся оттуда вода подтопила соседний с водокачкой участок, и уже построенный там фундамент дома пошел трещинами. Кто и как должен возместить ущерб собственнику недостроенного дома?

Фото: iStock
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А теперь детали этого спора. Дачница принесла в суд иск о возмещении материального ущерба к своему садовому товариществу. В зале суда гражданка рассказала, что ее участок в садовом товариществе периодически затопляется. Всему виной старый изношенный общий резервуар для воды, который расположен прямо напротив ее участка. В результате сильно поврежден фундамент дома, который она строит.

В иске гражданка попросила суд заставить руководство товарищества отремонтировать резервуар для воды, а ей возместить ущерб от треснувшего фундамента.

Но даме не повезло. Ее исковые требования суд оставил без удовлетворения. А апелляция и кассация - с таким мнением коллег полностью согласились. Местные суды сказали, что истица строит дом несколько лет, но пока на ее участке стоит монолитный железобетонный ленточный фундамент, поверх которого выложена кирпичная кладка. Судебная строительно-техническая экспертиза заключила, что причиной дефектов конструкции фундамента может быть перелив воды из резервуара, который стоит напротив участка. Попадание воды в грунт привело к изменению его влажности - отсюда "просадка, вынос частиц, вздутие и усадка". Еще эксперт сказал, что "жидкость может не только проникнуть в грунт, но и иметь влияние на фундамент".

Изучив это заключение, суд первой инстанции заявил, что в нем "отсутствует прямая причинно-следственная связь между подтоплениями прошедшим летом и дефектами фундамента". Суд в решении записал, что перелив воды из резервуара является "вероятной, но не единственной причиной возникновения ущерба". И еще суд заявил, что эксперт не установил "степень влияния факторов природного и иного характера на возникновение дефектов". Их, по мнению суда, надо было установить в процентном соотношении.

В возмещении убытков нельзя отказать только на том основании, что их размер трудно установить

С таким решением апелляция, а позже и кассация согласились полностью. Из-за этого обиженная гражданка отправилась в Верховный суд РФ. Там все решения местных судов отменили и отправили дело на новое рассмотрение, потому что их коллеги "допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права". Вот какие разъяснения дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она начала со статьи 15 Гражданского кодекса. Там сказано, что человек, право которого нарушено, может требовать полного возмещения убытков. А в статье 1064 того же кодекса говорится, что вред, причиненный имуществу или личности гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объему теми, кто причинил вред. Личность, причинившая вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. По поводу возмещения вреда был специальный пленум ВС (N 25 от 23 июня 2015 года). И там было сказано: по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий или бездействий которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда и наличие убытков. Еще ВС упомянул подсчет убытков. По его разъяснению, размер подлежащих возмещению убытков "должен быть установлен с разумной степенью достоверности".

Фото: Сергей Михеев
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В уже упоминавшейся статье 15 ГК говорится, что в удовлетворении требований возмещения убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В таком случае размер убытков должен определить суд. Из всех приведенных норм Верховный суд делает такой вывод: невозможность точного расчета убытков не является основанием для лишения потерпевшего права на возмещение ущерба. И еще ВС добавил: аналогичным образом невозможность точного определении степени влияния одной из совокупных причин возникновения ущерба "не должно приводить к лишению потерпевшего права на возмещение ущерба". Судя по выводам эксперта, сказал высокий суд, именно подтопление участка из-за изношенного резервуара вместе с обычными сезонными природными явлениями могло привести к деформации фундамента. А других причин того, почему фундамент пришел в негодность, местными судами не установлено, подчеркнул ВС. Вот поэтому выводы своих коллег ВС посчитал не соответствующими нормам материального права.

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