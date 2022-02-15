Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем

"Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины", - сказал президент России в начале встречи. Путин напомнил, что недавно в Москву на переговоры приезжал президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым также обсуждались вопросы европейской безопасности. "Знаю, что он вас проинформировал по сути тех вопросов, которые были подняты в ходе нашей дискуссии. И, конечно, мне было бы в этой связи очень полезно, интересно услышать и ваши собственные оценки того, что происходит", - отметил Владимир Путин.
Олаф Шольц в свою очередь сказал, что сейчас возникла сложная ситуация с миром и безопасностью в Европе и уже сама возможность разговора в этих условиях важна.
"Мы должны общаться, как вы это делали уже с моим французским коллегой, и я рад, что сейчас стало возможным, что мы все это обсудим. Очень важно, чтобы взаимоотношения между государствами разрешались всегда путем диалога", - сказал канцлер.
Между тем, несмотря на глобальную повестку переговоров, Путин все же остановился и на двусторонних отношениях, назвав Германию главным торгово-экономическим партнером в Европе. "Несмотря на все сложности пандемийного периода, в позапрошлом году у нас была небольшая корректировка товарооборота, но в прошлом году он вырос более чем на 36 процентов. Это, конечно, хороший показатель", - рассказал президент РФ. Путин отметил, что в России работают сотни немецких компаний и свыше 20 миллиардов долларов они проинвестировали в российскую экономику. "Российские, со своей стороны, тоже проинвестировали где-то чуть больше 10 миллиардов долларов - это тоже хороший вклад в развитие немецкой экономики, поддержание рабочих мест", - сказал Путин.
Энергетика является одним из приоритетных направлений в сотрудничестве двух стран. "Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России, все делается на рыночных принципах, и здесь нет никаких абсолютно вопросов и сомнений", - подчеркнул глава государства.
В целом Владимир Путин отметил, что участники экономической деятельности в двух странах знают друг друга очень давно и уровень доверия у них высокий. "Более того, мы приняли решение, и оно в известной степени беспрецедентное, - допустили немецких партнеров к добычным активам. Вместе работаем в вопросах организации транспортных поставок, а наши компании работают в Федеративной Республике", - сказал президент РФ.
Отметим, что с начала года российский лидер уже принимал в Кремле премьер-министра Венгрии и президента Франции, с которыми также обсуждал гарантии безопасности и внутриукраинскую ситуацию. Кроме того, по телефону у Путина были продолжительные разговоры с президентом США и премьер-министром Великобритании. Канцлер ФРГ приехал в Москву из Киева, где он провел встречу с президентом Украины.
Накануне встречи в Кремле выражали надежду, что переговоры лидеров России и ФРГ будут конструктивными, деловыми и полезными. "Переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщал, что помимо вопросов безопасности, на переговорах будет затронут и вопрос, касающийся "Северного потока-2".
Лавров: Сама инициатива России по евробезопасности встряхнула Запад
В ходе доклада, сделанного министром иностранных дел Сергеем Лавровым, глава внешнеполитического ведомства назвал "неудовлетворительными" ответы на его послание по тематике неделимости безопасности, но подчеркнул: "Сама инициатива России по евробезопасности встряхнула Запад". По мнению министра, возможности Москвы в вопросе диалога с партнерами в Европе и США "далеко не исчерпаны" и на данном этапе переговоры следует "продолжать и наращивать". На встрече Владимира Путина с Сергеем Шойгу министр обороны доложил детали инцидента с американской субмариной, нарушившей морскую границу РФ. "Понадобилось почти три часа, чтобы принудить экипаж подлодки покинуть территорию вод России", - сообщил Шойгу. Все это происходило на фоне раздутой Вашингтоном информационной истерии в отношении якобы готовящегося "российского вторжения" на Украину. Пока Россия стремилась придать динамику переговорному процессу, предлагала заинтересованным сторонам диалог по вопросам безопасности, американская сторона направила в наши территориальные воды субмарину. Как тот Васька, который "слушает да ест".
Министр также проинформировал главу государства о ходе учений, которые проходят в Западном военном округе и на всех флотах. Можно предположить, что нынешнее заявление Конашенкова о возвращении войск стало следствием указаний по итогам состоявшихся с Лавровым и Шойгу встреч.
В МИД России исходят из того, что за последние недели ситуация в мире существенно и бесповоротно изменилась. Как сказал Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Польши Збигневым Рау, "в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат" по теме взаимных гарантий безопасности". Теперь такой шанс есть, и он реален. Ведь если прежде Запад без колебаний шел на обострение в отношениях с Россией, принимая недружественные, порой заведомо провокационные решения, то теперь, с точки зрения Москвы, появились позитивные тенденции.
Речь не идет об "отступлении" Запада, скорее о позиционном перемирии с Москвой, которое не верно и не логично воспринимать, как "конец истории". Скорее это конец старой, исчерпавшей себя истории и начало "новой". Как отметил Лавров, по многим темам с Россией теперь готовы разговаривать и слушать ее аргументы. Появилась рыхлая, еще недостаточно обработанная, но все же почва для будущего компромисса. В отличие от того, казавшегося бесконечным переговорного болота, в котором до сих пор вязли дипломатические усилия Москвы, когда речь заходила о ее национальных интересах, "красных линиях" и неделимой безопасности на европейском континенте. Твердая и последовательная линия Кремля, подкрепленная наряду с переговорными эффективными военными шагами, заставила горячие головы в Киеве, и не только в Киеве, "охолонуть".
Начались в различных форматах интенсивные переговоры с США и НАТО - тот самый диалог, к которому призывала долгие годы Москва и который полностью игнорировали наши оппоненты. Европейские политики, сорванные возникшим дипломатическим цунами с насиженных мест, теперь спешат принять участие в новом переговорном процессе с Россией, чтобы в дальнейшем не остаться на его обочине без права голоса. Будучи подкрепленным политической волей российского руководства, показавшего готовность бескомпромиссно, где надо с помощью силы, отстаивать интересы страны, диалог по вопросам безопасности сдвинулся с мертвой точки. И теперь даже Польша предлагает нам возобновить диалог по европейской безопасности в рамках ОБСЕ, что в МИД России сочли "интересным предложением".
Пока мы наблюдаем лишь первые признаки потенциальной разрядки, но и они в нынешней напряженной ситуации - очень серьезный результат. Сегодня важно несколько охладить ситуацию, возобновить без предварительных условий в полном объеме диалог на всех дипломатических треках, которые прежде находились в "запустении". И происходило это не по вине Москвы.
Конечно, ответственность России и ее желание договориться по-хорошему безрассудные головы за океаном могут посчитать за слабость. Но на этот раз сохраняется надежда, что не они будут играть первую скрипку в разговоре России и Запада. Все уже почувствовали силу и решимость России в отстаивании национальных интересов, и теперь от наших партнеров по переговорам зависит, в каком направлении и какими темпами пойдет дальнейший диалог. Продолжится ли безумная гонка антироссийских санкций в сопровождении русофобной истерии, которая лишь загоняет ситуацию в тупик и выжигает усилия дипломатов?
Или переговорный процесс стартует с чистого листа с ясной целью - достичь стабильности, которая устроит всех. Как бы ни развивались в дальнейшем события, очевидно, что нынешний кризис уже дал старт новому прочтению Западом российских требований в сфере безопасности. У наших европейских соседей появилось понимание, к каким непоправимым последствиям может привести демонстративное игнорирование позиции Москвы. Хотя по-прежнему не ясно, существует ли такое понимание у тандема англосаксов - Британии и США, хотя, конечно, хотелось бы верить в их внешнеполитический прагматизм.
"Необходимо отказаться от видения, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде пытается навести порядок", - заявил в интервью РИА Новости председатель Госсовета Италии Франко Фраттини. Однако вызывает сомнения, возможна ли на нынешнем этапе консолидированная позиция Запада на этот счет.
Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, Россия предлагает рассматривать эти вопросы "в пакете", Россия не собирается уступать и отступать, когда речь заходит о ее национальных интересах. Потому что у России сегодня достаточно сил и возможностей, чтобы защитить свою территорию и своих граждан, где бы они ни находились - таково наше главное и принципиальное послание Западу.
Игнорировать российские интересы никто не рискнет
Анатолий Дергилев, полковник запаса:
- Действия российских властей и военных в нынешней ситуации расцениваю как продуманные и взвешенные. Диалог, от которого ранее НАТО и США упорно отлынивали, наконец начат. Игнорировать российские интересы теперь точно никто не рискнет. При этом ни один российский солдат или даже беспилотник не нарушил ничьих границ. Все маневры были проведены на территории нашей страны, союзной Беларуси и в нейтральных водах.
В то же время "горячие головы" в Киеве получили ушат холодной воды. Они поняли, что поддерживать их "западные партнеры" готовы только на словах. А как только на горизонте замаячила хоть какая-то угроза, к слову, выдуманная ими же самими, то Запад настолько уверовал в свою выдумку, что испугался и показал, насколько готов поддержать Украину. Эвакуация посольств, запрет полетов, рекомендации своим гражданам не ездить на Украину - такую "поддержку" получили украинские прозападные политики. Многие же украинские олигархи и чиновники спешно покинули страну, что президенту Зеленскому даже пришлось призывать их вернуться.
Важный итог учений заключается еще и в демонстрации того, насколько оперативно мы научились разворачивать группировки войск, перебрасывать их на значительные расстояния. Это не позволит украинским "ястребам" рассчитывать на блицкриг при потенциальном нападении на Донбасс.
Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор:
- С одной стороны, мы дали понять миру, что Россия и Белоруссия сохраняют дружеские, братские отношения и в случае конфликта готовы объединить усилия. С другой, что мы не отыгрываем в своих учениях захватнические сценарии. Наша задача - защита рубежей, и только. Никаких нападений, о которых так полюбили кричать иностранные лидеры, мы не репетируем. А защищать свои границы - имеем право и будем делать это так, чтобы посягнувшие вообще забыли дорогу к России.
Что же касается перспектив, то сейчас все зависит не от армии, а от политиков. Мы отрабатываем различные сценарии на учениях, "качаем мышцы" государства, чтобы не быть застигнутыми врасплох, но рассчитываем на спокойное урегулирование разногласий между странами.
Подготовил Иван Петров