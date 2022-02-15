Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Это первый разговор с глазу на глаз лидера России с немецким коллегой после его вступления в должность. Ранее они общались только по телефону. Хотя у Берлина и Москвы много двусторонних тем для обсуждения, но на этот раз большая часть встречи посвящена глобальной повестке и ситуации с безопасностью в Европе и на Украине.

"Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины", - сказал президент России в начале встречи. Путин напомнил, что недавно в Москву на переговоры приезжал президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым также обсуждались вопросы европейской безопасности. "Знаю, что он вас проинформировал по сути тех вопросов, которые были подняты в ходе нашей дискуссии. И, конечно, мне было бы в этой связи очень полезно, интересно услышать и ваши собственные оценки того, что происходит", - отметил Владимир Путин.

Олаф Шольц в свою очередь сказал, что сейчас возникла сложная ситуация с миром и безопасностью в Европе и уже сама возможность разговора в этих условиях важна.

"Мы должны общаться, как вы это делали уже с моим французским коллегой, и я рад, что сейчас стало возможным, что мы все это обсудим. Очень важно, чтобы взаимоотношения между государствами разрешались всегда путем диалога", - сказал канцлер.

Между тем, несмотря на глобальную повестку переговоров, Путин все же остановился и на двусторонних отношениях, назвав Германию главным торгово-экономическим партнером в Европе. "Несмотря на все сложности пандемийного периода, в позапрошлом году у нас была небольшая корректировка товарооборота, но в прошлом году он вырос более чем на 36 процентов. Это, конечно, хороший показатель", - рассказал президент РФ. Путин отметил, что в России работают сотни немецких компаний и свыше 20 миллиардов долларов они проинвестировали в российскую экономику. "Российские, со своей стороны, тоже проинвестировали где-то чуть больше 10 миллиардов долларов - это тоже хороший вклад в развитие немецкой экономики, поддержание рабочих мест", - сказал Путин.

Энергетика является одним из приоритетных направлений в сотрудничестве двух стран. "Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России, все делается на рыночных принципах, и здесь нет никаких абсолютно вопросов и сомнений", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин - Олафу Шольцу: Федеративная Республика Германия является одним из наших приоритетных партнеров вообще, и в Европе в частности

В целом Владимир Путин отметил, что участники экономической деятельности в двух странах знают друг друга очень давно и уровень доверия у них высокий. "Более того, мы приняли решение, и оно в известной степени беспрецедентное, - допустили немецких партнеров к добычным активам. Вместе работаем в вопросах организации транспортных поставок, а наши компании работают в Федеративной Республике", - сказал президент РФ.

Отметим, что с начала года российский лидер уже принимал в Кремле премьер-министра Венгрии и президента Франции, с которыми также обсуждал гарантии безопасности и внутриукраинскую ситуацию. Кроме того, по телефону у Путина были продолжительные разговоры с президентом США и премьер-министром Великобритании. Канцлер ФРГ приехал в Москву из Киева, где он провел встречу с президентом Украины.

В России работают сотни немецких компаний, и свыше 20 миллиардов долларов они проинвестировали в российскую экономику

Накануне встречи в Кремле выражали надежду, что переговоры лидеров России и ФРГ будут конструктивными, деловыми и полезными. "Переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщал, что помимо вопросов безопасности, на переговорах будет затронут и вопрос, касающийся "Северного потока-2".