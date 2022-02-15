Влюбиться в интеллект: можно ли завести роман с нейросетью?

Влияние нейросетей на нашу жизнь сложно переоценить: они задействованы в прогнозировании, принятии решений, распознавании лиц, сборе и анализе данных. Они научились писать картины и тексты, сочинять музыку, подрабатывают артистами и телеведущими. А возможно ли влюбиться в такое создание? И если интеллект искусственный, значит ли это, что и чувства ненастоящие? Ко Дню святого Валентина IPQuorum подготовил необычную подборку. Предлагаем список фильмом и сериалов, где у героев как раз возникают романтические отношения с ИИ, причем выбрали только те сюжеты, где у него нет антропоморфной физической оболочки.

"Электрические грезы" (Electric Dreams), 1984

Режиссер Стив Бэррон. В ролях: Ленни фон Долен, Вирджиния Мэдсен

Искусственным интеллектом кинематографисты заинтересовались очень давно (первые андроиды появились в кино еще в 20-х, к примеру, в бессмертном фильме Фрица Ланга "Метрополис" (1927)), поэтому и романтические отношения между человеком и нейросетью начали формироваться не вчера. Но если мы берем истории, где влюбленный ИИ лишен тела, то одним из первопроходцев на этой территории стал проект Стива Бэррона "Электрические грезы".

Главный герой - классический лузер, нанятый какой-то конторой на должность мальчика для битья. Начальство вытирает об него ноги и заваливает работой, а симпатичные девчонки проходят мимо и даже не оборачиваются. Все меняется, когда Майлз узнает о существовании компьютеров (не смейтесь, на дворе середина 1980-х!). Парень покупает один из них, потому что ему требуется помощница по хозяйству: разработчики обещают, машина будет открывать и закрывать двери, варить кофе и включать будильник. Однако железяка с первого же дня начинает своевольничать. А после того, как Майлз внепланово угощает ее шампанским (у парня не было под рукой воды, чтобы устранить задымление), машина и вовсе слетает с катушек.

Из-за контакта с пенистым напитком происходит короткое замыкание, после чего у компьютера начинает пробуждаться сознание. Интересно, что это пробуждение связано с искусством и творчеством: едва живой после алкоголя девайс реагирует на звуки виолончели, которые раздаются из-за стены, и начинает в ответ сочинять что-то свое. Только после этого он учится говорить и задает вопросы, мимо которых не может пройти ни один сценарист, разрабатывающий историю о получившем сознание искусственном существе: что значит чувствовать и что такое любовь?

При этом ведет себя новоявленный ИИ весьма вольно: то имитирует поведение стервы жены, звоня Майлзу на работу и закатывая сцены ревности, то включает режим трудного подростка, врубая посреди ночи музыку на полную громкость. Правда, любовный интерес у ИИ возникает не к хозяину, а к его прекрасной соседке-виолончелистки, с которой у парня начинаются отношения. И вот что важно: подарить ИИ взаимную любовь авторы фильма то ли не смогли, то ли не захотели, поэтому нейросеть вынуждена самоустраниться, чтобы не мешать людям. Таким образом, у сценаристов не получилось распутать тот гордиев узел, который они сами же завязали - и они попросту его разрубили.

"Она" (Her), 2013

Режиссер Спайк Джонс. В ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт

В фильме Спайка Джонса "Она" отношения между человеком и самообучающимся ИИ разработаны уже более подробно. Однако телесной оболочки у нейросети в данном случае тоже нет, поэтому и роман оказывается специфическим.

В центре этой истории - некий Теодор, живущий в мире фальшивых исповедей: он пишет письма по заказу клиентов, в которых признается в любви, сожалеет о ссорах, просит прощения и т.д. Личная жизнь у него, конечно, не складывается, ведь он интроверт и на искренние отношения не готов в принципе. Поэтому он покупает идеальную компьютерную помощницу, которая всегда подстраивается под хозяина. При этом ни о какой любви он не думает: ему просто надо с кем-то разговаривать по ночам. Да и операционная система, назвавшаяся Самантой, вовсе не собирается с ним кокетничать. Больше того, она находит для него потенциальную возлюбленную на сайте знакомств.

Однако все попытки Теодора завести партнершу из плоти и крови терпят фиаско. В итоге ему ничего не остается, кроме как жаловаться Саманте на жизнь, и постепенно его скулеж выходит на невиданную для интроверта степень откровенности. Эти разговоры и становятся краеугольным камнем отношений, ведь никогда раньше наш герой не чувствовал себя комфортно, общаясь с девушкой. Саманта же пыталась понять, что такое эмоции, секс и любовь, поэтому вполне искренне (как казалось ей самой и Теодору) в него влюбилась.

Таким образом, здесь мы уже имеем дело со взаимной симпатией человека и ИИ. Однако, что делать с этой любовью, сценаристы опять-таки не придумали. Поэтому операционка просто развилась до той стадии, когда человек ей больше не нужен, она нашла себе другую нейросеть и вместе с ней растворилась в пространстве.

"Главный герой" (Free Guy), 2021

Режиссер Шон Леви. В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити

Взаимная симпатия между нейросетью и человеком зарождается и в "Главном герое" - кассовом хите прошлого года.

В центре сюжета - неигровой персонаж популярного шутера, у которого нет даже имени. Его зовут просто "парень". Бедолага запрограммирован на оптимизм: он радуется каждому дню, стакану дешевого кофе и грабителям в банке (которые, впрочем, устраивают налеты чуть ли не каждый час). Предел его мечтаний - крутые кроссовки и пиво после работы. В общем, он ничем не отличается от других обитателей компьютерного городка, кроме крошечной аномалии, которая каким-то волшебным образом закралась в программу, - он хочет найти подружку. Желаний такого рода у персонажей его уровня в принципе быть не должно.

Баг оказывается роковым. Парень сталкивается с аватаром одного из игроков по имени Molotov-girl, и встреча становится катализатором для пробуждения сознания. Кстати, интересно, что в данном случае, как и в "Электрических грезах", все тоже началось с музыки: Парень сначала услышал любимую песню, которую мурлыкала себе под нос Molotov-girl, и только потом обратил на нее внимание. После этого бедолага начинает потихонечку бунтовать: меняет фасон рубашки, просит в кофейне капучино вместо обычного кофе (чем вводит в ступор бариста), а потом и вовсе присваивает себе черные очки одного из игроков, после чего становится полноправным участником компьютерного беспредела. И конечно же, у него развиваются отношения с дерзкой и бесстрашной Molotov-girl.

Правда, поначалу возникает вопрос, зачем роман такого рода понадобился симпатичной девчонке из плоти и крови. Но тут все просто. Во-первых, Мили не сразу поняла, что перед ней NPC (то есть неигровой персонаж): она была уверена, что это аватар какого-то классного парня, который, как и она, существует в реальности. Во-вторых, "парень" помог ей решить проблему, из-за которой она и пришла в эту игру. А, в-третьих, он вел себя как мужчина ее мечты: любил те же песни, что и она, угощал мороженым, которое она обожала, качал ее на качелях и т.д. В реальной жизни таких совпадений у Мили никогда не было, поэтому роман с нейросетью стал для нее чем-то вроде побега от действительности.

"Я скоро вернусь" (Be Right Back), 2013

Режиссер Оуэн Харрис. В ролях: Хейли Этвелл, Донал Глисон

Еще одну романтическую историю с ИИ, возникшую как альтернатива реальности, можно найти в серии "Я скоро вернусь", которая открывает второй сезон сериала "Черное зеркало". (В принципе, там несколько похожих историй, но мы поговорим только об одной из них.)

Итак, перед нами - обычная пара, живущая вместе: симпатичная девчонка Марта и Эш - парень с довольно скверным характером, который вечно до чего-то докапывается. Они любят друг друга, но если смотреть на их отношения трезво, то "жить счастливо и умереть в один день" у них вряд ли получится. Скорее всего, через пару лет Эш и Марта разбегутся. Как бы то ни было, в их историю вмешивается его величество случай: парень разбивается на машине. Насмерть.

Рыдающей Марте предлагают альтернативу: заменить реального Эша компьютерным. Выглядит это вполне невинно: искусственный интеллект анализирует всю информацию о нем, собранную по соцсетям, после чего начинает слать сообщения от его имени. Вначале текстовые, потом голосовые. Девушка пытается сопротивляться, но быстро сдается - и вскоре превращается в жертву виртуального общения. Происходит подмена: ИИ вытесняет реального человека. Правда, длится это недолго: уж слишком покладистой оказывается новая версия Эша - не может ни гадость сказать, ни скандал закатить.

И, кстати, обратите внимание: в этот раз сценаристы находят выход из любовных отношений между человеком и ИИ. Как ни странно, но случается это именно тогда, когда нейросеть обретает физическую оболочку. Марта просто запирает цифрового Эша на чердаке и навещает его только по большим праздникам. Решение, конечно, так себе, но это лучше, чем ничего.

"Загрузка" (Upload), 2020

Шоураннер Грег Дэниелс. В ролях: Робби Амелл, Энди Алло

Отдельную группу фильмов и сериалов составляют проекты, где нейросетью становятся люди, потерявшие физическую оболочку. Их разум, конечно, не искусственного происхождения, но оцифрованное сознание не может существовать без помощи операционных систем, да и физической оболочки у этих персонажей уже нет, и это сближает их с ИИ.

Одним из самых ярких проектов такого рода стал сериал "Загрузка", в котором фантастика рифмуется с ромкомом, а элементы детектива - с инвективами о сущности большого бизнеса. Центральным персонажем этой истории становится компьютерщик Нэйтан - разбитной парень, гоняющий на мотоциклах и переживающий бурный роман с прекрасной наследницей многомиллионного состояния. Однако по воле внезапно взбесившегося автомобиля парень попадает в аварию и отправляется прямиком в рай. У рая, кстати, есть и другое название - это элитный сервис Lake View, некое виртуальное пространство, где отцифрованное сознание человека будет жить вечно. Правда, удовольствие это не из дешевых, да и качество загробных блаженств напрямую зависит от выбранного тарифа, а тариф - от количества денег в кошельке усопшего.

То, что без денег рай легко превращается в ад, Нэйтан проверяет на собственной шкуре. К тому же он начинает подозревать, что его смерть была банальным убийством - и без козней стервы невесты дело явно не обошлось. Но хуже всего то, что бедолага внезапно влюбляется, причем в обычную девушку из плоти и крови, которая работает в службе поддержки. Он получает от нее то, чего никогда не видел от своей официальной любовницы, -сочувствие и помощь. Правда, общаться они могут только в виртуальном пространстве, прячась от разгневанного руководства сервиса и разъяренной невесты. Но их отношения оказываются неожиданно крепкими - и самыми надежными из всех тех, о которых мы сейчас говорили.

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