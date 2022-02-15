Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны Украины

Военнослужащий народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С направления населенного пункта Орехово украинские войска открыли снайперский огонь в направлении населенного пункта Голубовское, - сообщили представители ЛНР. - В результате погиб военнослужащий народной милиции".

Обстрел со стороны ВСУ идет вразрез с действующими на Донбассе с 27 июля 2020 года дополнительными мерами по контролю за перемирием. Они подразумевают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.