Постановление правительства Вологодской области от 15 февраля 2022 года № 217 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 пункт 42 признать утратившим силу;

1.2 пункт 114 изложить в следующей редакции:

"114. Перевести медицинские организации области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь и специализированную помощь взрослому населению, в режим работы по оказанию экстренной, неотложной медицинской помощи и ограниченной плановой медицинской помощи, в том числе:

114.1 приостановить до 28 февраля 2022 года включительно проведение профилактических медицинских мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (за исключением вакцинации, обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров отдельных категорий работников, а также углубленной диспансеризации перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 пациентов);

114.2 приостановить до 28 февраля 2022 года включительно оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях в отдельных медицинских организациях согласно перечню медицинских организаций, приостанавливающих оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях (приложение 2 к настоящему постановлению), а также оказание плановой медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневных стационаров за исключением:

деятельности дневных и круглосуточных стационаров медицинских организаций области в части оказания паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" (в части использования вспомогательных репродуктивных технологий), "гематология", "онкология", "психиатрия";

оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих", пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, в том числе пациентам, которые проходят (завершают) курс лечения в дневном стационаре, пациентам, направляемым для вакцинации, оказания плановой медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" (в части использования вспомогательных репродуктивных технологий), "гематология", "онкология", "психиатрия";

выдачи лекарственных препаратов в рамках дополнительного лекарственного обеспечения, проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортное лечение.";

1.3 пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Департаменту образования области (Е.О. Рябова) обеспечить организацию образовательной деятельности в подведомственных общеобразовательных организациях области, подведомственных образовательных организациях дополнительного образования области с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.4 пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Департаменту культуры и туризма области (В.А. Осиповский) обеспечить организацию образовательной деятельности в подведомственных образовательных организациях области с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.5 пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области обеспечить организацию образовательной деятельности в подведомственных общеобразовательных организациях, подведомственных образовательных организациях дополнительного образования с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.6 абзац седьмой пункта 19 изложить в следующей редакции:

"обеспечить организацию дополнительного образования, реализацию программ спортивной подготовки, программ воспитания и социализации, мероприятий и активностей для несовершеннолетних на базе подведомственных учреждений физической культуры и спорта с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.7 в угловой заголовочной части приложения к указанному постановлению слово "Приложение" заменить словом и цифрой "Приложение 1";

1.8 дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов





Приложение к постановлению Правительства области от 15.02.2022 № 217

"Приложение 2 к постановлению Правительства области от 16.03.2020 № 229





Перечень медицинских организаций, приостанавливающих оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях

№ п/п / Наименование медицинской организации

1. БУЗ ВО "Бабаевская ЦРБ"

2. БУЗ ВО "Бабушкинская ЦРБ"

3. БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ"

4. БУЗ ВО "Вашкинская ЦРБ"

5. БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ"

6. БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ"

7. БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ"

8. БУЗ ВО "Вологодская ЦРБ"

9. БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ"

10. БУЗ ВО "Грязовецкая ЦРБ"

11. БУЗ ВО "Кадуйская ЦРБ"

12. БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ"

13. БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" им. В.И.Коржавина

14. БУЗ ВО "Междуреченская ЦРБ"

15. БУЗ ВО "Никольская ЦРБ"

16. БУЗ ВО "Нюксенская ЦРБ"

17. БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ"

18. БУЗ ВО "Сокольская ЦРБ"

19. БУЗ ВО "Тарногская ЦРБ"

20. БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ"

21. БУЗ ВО "Усть-Кубинская ЦРБ"

22. БУЗ ВО "Устюженская ЦРБ"

23. БУЗ ВО "Харовская ЦРБ"

24. БУЗ ВО "Чагодощенская ЦРБ"

25. БУЗ ВО "Шекснинская ЦРБ"

26. БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 1"

27. БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 2"

28. БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 3"

29. БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 4"

30. БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 5"

31. БУЗ ВО "Вологодская детская городская поликлиника"

32. БУЗ ВО "Вологодская городская больница № 2"

33. БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"

34. БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 3"

35. БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 7" им. П.Я. Дмитриева

36. БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 1"

37. БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 2"

38. БУЗ ВО "Череповецкая городская больница"

39. БУЗ ВО "Медсанчасть "Северсталь"

40. ЧУЗ "РЖД Медицина" города Вологды

41. ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Бабаево

42. ФКУЗ "МСЧ МВД России по Вологодской области"

43. ООО Компания "Бодрость".







