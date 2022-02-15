Врач перечислил пять симптомов быстро растущей раковой опухоли

Наиболее быстро растущий тип рака - это рак в области головы и шеи, и его симптомы могут включать постоянно заложенные уши, боль в ушной раковине, отечность шеи и неприятные ощущения во время касания, болезненность десен и язвы на них, а также белые или красные пятна на слизистой рта. Об этом изданию Daily Express рассказал врач Йиржи Кубеш из Центра протонной терапии в Праге.

В большинстве случаев раковые заболевания головы и шеи представляют собой плоскоклеточные карциномы. Говоря об онкологическом заболевании в этих частях тела, медики, в частности, имеют в виду области горла, гортани, носа, пазух, рта. Здоровые клетки в этом случае начинают неконтролируемо расти, преобразовываясь в опухоль. Если она прорастает и распространяется на другие части тела, а не остается локализованной, то речь идет о злокачественной опухоли.

Коварность рака шеи и головы заключается в том, что практически любые его симптомы люди могут объяснять другими причинами. Например, боль в деснах - из-за плохой гигиены полости рта, отечность шеи - из-за неправильных поз во время сна и тому подобное. Однако "боль в горле, которая длится более двух недель или сопровождается какими-либо изменениями в голосе или осиплостью, должны вызвать настороженность", предупреждает Йиржи Кубеш. По его словам, при выявлении такого типа рака на ранней стадии в большинстве случаев говорит о благоприятном прогнозе.

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