За сброс мусора из машин начнут штрафовать

Фиксировать такие нарушения смогут в том числе и при помощи видеокамер, однако размеры штрафов будут отличаться при очной и автоматической фиксации.

Если нарушение фиксирует сотрудник правоохранительных органов, штраф составит:

- для граждан - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей,

- для ИП - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей,

- для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если же нарушителя "поймала" видеокамера, то штраф для собственника авто составит 10 тыс. рублей.

В случае рецидива штрафы повышаются. Нарушение попало на камеру - штраф составит уже 20 тыс. рублей. А если сотрудник, то штраф составит:

- для граждан - 20-30 тыс. рублей,

- для ИП - 40-60 тыс. рублей,

- для юридических лиц 60-100 тыс. рублей.

Для последних двух категорий предусмотрена возможность конфискации транспорта.

В случае если для незаконного сброса мусора используются грузовики, прицепы и т.п.:

- для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей,

- для ИП - до 80 тыс. рублей,

- для юридических лиц - до 120 тыс. рублей.

Это же нарушение, зафиксированное на камеру, повлечет штраф уже до 100 тыс. рублей.

При рецидиве штрафная планка вырастет вплоть до 160 тыс. рублей.

В действующей редакции КоАП установлен штраф в размере до 2 тыс. рублей за сброс отходов с транспортных средств. При этом, обращают внимание авторы, средняя стоимость услуги по незаконному вывозу контейнера с отходами в московском регионе составляет 10 тыс. рублей. Так что нынешние штрафы не служат целям профилактики.