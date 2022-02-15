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15.02.2022 17:22
Рубрика: Власть

За сброс мусора из машин начнут штрафовать

Текст: Татьяна Замахина
До 100 тыс. рублей штрафа или даже конфискация машины - такое наказание грозит за выброс мусора из автомобиля вне предназначенных для этого мест. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Авторами инициативы выступили Мособлдума и Мосгордума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фиксировать такие нарушения смогут в том числе и при помощи видеокамер, однако размеры штрафов будут отличаться при очной и автоматической фиксации.

Если нарушение фиксирует сотрудник правоохранительных органов, штраф составит:

  • - для граждан - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей,
  • - для ИП - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей,
  • - для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если же нарушителя "поймала" видеокамера, то штраф для собственника авто составит 10 тыс. рублей.

В случае рецидива штрафы повышаются. Нарушение попало на камеру - штраф составит уже 20 тыс. рублей. А если сотрудник, то штраф составит:

  • - для граждан - 20-30 тыс. рублей,
  • - для ИП - 40-60 тыс. рублей,
  • - для юридических лиц 60-100 тыс. рублей.

Для последних двух категорий предусмотрена возможность конфискации транспорта.

Фото: EPA
Почему за вывоз мусора мы платим в зависимости от площади квартиры

В случае если для незаконного сброса мусора используются грузовики, прицепы и т.п.:

  • - для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей,
  • - для ИП - до 80 тыс. рублей,
  • - для юридических лиц - до 120 тыс. рублей.

Это же нарушение, зафиксированное на камеру, повлечет штраф уже до 100 тыс. рублей.

При рецидиве штрафная планка вырастет вплоть до 160 тыс. рублей.

В действующей редакции КоАП установлен штраф в размере до 2 тыс. рублей за сброс отходов с транспортных средств. При этом, обращают внимание авторы, средняя стоимость услуги по незаконному вывозу контейнера с отходами в московском регионе составляет 10 тыс. рублей. Так что нынешние штрафы не служат целям профилактики.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Административное законодательство "Мусорная" реформа

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