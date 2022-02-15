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15.02.2022 21:50
Рубрика: Власть

За сутки 241 военнослужащий Вооруженных сил выздоровел от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 241 военнослужащий. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 51,3 тысячи человек.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 5 287 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 1 851 военный с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 32 заболевших лечится у гражданских медиков. 82 находятся в обсерваторах. Еще более 3,3 тысячи человек изолированы на дому.

Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. Еще у двух пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 175 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 352 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся немногим более тысячи двухсот человек, 323 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, из которых более 12,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 615 981 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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