Захарова: Лондон позорится своими заявлениями о нападении России на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдуманная Лондоном дезинформация о нападении России на Украину является "неуклюжей попыткой сохранить лицо". Видеообращение Захаровой опубликовано на ее странице в Telegram.

"Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца, - отметила Захарова. - Видимо, слишком много поставлено на кон".

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, вбросы британскими СМИ различных дат и времени о якобы вторжении России на Украину идут с подачи британских властей. "Официоз британский не может себе позволить вот так вот просто распрощаться с той версией, которую они скормили свои средствам массовой дезинформации", - подчеркнула Захарова.

Как отметила Захарова, сейчас Лондон пытается "неуклюжим способом спасти лицо", придумывая версии про "чужие флаги". Официальный предстатель МИД напомнила, что Россия неоднократно заявляла о возможных провокациях на Украине с использованием "чужих флагов". "Возможно они будут использовать свой флаг, не знаю, это вопрос к ним", - добавила она.