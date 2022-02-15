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15.02.2022 14:47
Рубрика: Власть

Захарова: Лондону пора извиниться за ложь о "вторжении России" на Украину

Власти Великобритании должны извиниться за ложь, которую наговорили ее представители о якобы "вторжении России на Украину". Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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"Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу", - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сказала, что РФ планирует якобы "операцию под чужим флагом" на Украине. Но никаких доказательств при этом она не предоставила.

"Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей", - отметила Захарова.

Ранее Мария Захарова в очередной раз заверила, что Россия не будет вторгаться на территорию Украины. А также не исключила, что это есть в планах США. Она это связала с тем, что сегодняшнее нагнетание обстановки напомнило ситуацию, которая наблюдалась в американских СМИ перед вторжением США в Ирак.

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