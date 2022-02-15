Захарова: Лондону пора извиниться за ложь о "вторжении России" на Украину

Власти Великобритании должны извиниться за ложь, которую наговорили ее представители о якобы "вторжении России на Украину". Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу", - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сказала, что РФ планирует якобы "операцию под чужим флагом" на Украине. Но никаких доказательств при этом она не предоставила.

"Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей", - отметила Захарова.

Ранее Мария Захарова в очередной раз заверила, что Россия не будет вторгаться на территорию Украины. А также не исключила, что это есть в планах США. Она это связала с тем, что сегодняшнее нагнетание обстановки напомнило ситуацию, которая наблюдалась в американских СМИ перед вторжением США в Ирак.