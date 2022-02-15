Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ"

"Отборная фальсификация" - так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сюжет CBS о "передислокации российских войск для вторжения на Украину". Подготовившие этот материал журналисты, не моргнув глазом, заявили, что российские войска якобы "выдвинулись на позицию атаки, хотя официально Москва завила, что часть из них отведены от границы"​​​

"Сам сюжет - отборная фальсификация . Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?", - передает РИА Новости слова Захаровой.

При этом в самой Украине политики и СМИ продолжают раздувать истерию вокруг якобы "готовящейся агрессии". Президент страны Владимир Зеленский призвал граждан к сплоченности, а бежавших за границу олигархов и депутатов Верховной рады попросил вернуться домой.