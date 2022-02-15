Новости

Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ" 23:44
Смольный разъяснил, как в Петербурге возник 100%-й иммунитет к COVID-19 23:11
Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту 22:58
Цены на газ в Европе рухнули ниже 800 долларов впервые с начала года 22:57
Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы 22:57
Киев обратился в НАТО за помощью 22:43
Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине 22:27
В Москве велосипедист сбил звезду TikTok Даню Милохина 22:24
Макрон попросил Путина не признавать ЛНР и ДНР 22:16
За сутки 241 военнослужащий Вооруженных сил выздоровел от коронавируса 21:50
Захарова: Лондон позорится своими заявлениями о нападении России на Украину 21:24
Канцлер ФРГ Шольц отметил "дружественную атмосферу" на переговорах с Путиным 21:07
Президент Сербии распустил парламент и назначил новые выборы 20:55
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100% 20:31
ЦБ Индии окрестил рынок криптовалют финансовой пирамидой 20:10
В украинском сегменте интернета отмечаются серьезные сбои 20:04
Роскомнадзор: "Яндекс" может передавать данные о посещаемости самостоятельно 19:57
Политехнический музей запускает конкурс для ученых и художников 19:27
Чернышенко: Число бюджетных мест в вузах по IТ-специальностям увеличат вдвое 19:25
Песков: Путин не смотрел выступление фигуристки Валиевой 19:15
Оверчук: Инвестиции РФ в экономику Таджикистана достигли 1,6 млрд долларов 19:09
Канцлер ФРГ Шольц: Расширение НАТО не планируется 19:09
Представители Японии и России обсудили развитие экономических отношений 18:59
Неизвестный напал с ножом на россиянок в Стамбуле 18:52
В Союзе пациентов оценили перспективы назальной вакцины против COVID-19 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 23:44
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ"

"Отборная фальсификация" - так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сюжет CBS о "передислокации российских войск для вторжения на Украину". Подготовившие этот материал журналисты, не моргнув глазом, заявили, что российские войска якобы "выдвинулись на позицию атаки, хотя официально Москва завила, что часть из них отведены от границы"​​​

Фото: Gettyimages
Президент Владимир Зеленский приказал украинцам петь гимн

"Сам сюжет - отборная фальсификация . Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?", - передает РИА Новости слова Захаровой.

При этом в самой Украине политики и СМИ продолжают раздувать истерию вокруг якобы "готовящейся агрессии". Президент страны Владимир Зеленский призвал граждан к сплоченности, а бежавших за границу олигархов и депутатов Верховной рады попросил вернуться домой.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Переговоры Путина и Шольца. Главное
Лавров указал Блинкену на недопустимость агрессивной риторики Вашингтона
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии Асадом
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков