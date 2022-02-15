Журналист Time: Истерия вокруг "вторжения" РФ стала расплатой за корысть Киева

Киев не верил во "вторжение" России на Украину, но стал подыгрывать Западу из корыстных соображений. Истерия вокруг "агрессивных планов" Москвы стала "расплатой" для украинских властей, написал в Twitter корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер.

Журналист сослался на источник в окружении президента Владимира Зеленского. Американцы предупредили его команду о "вторжении" еще прошлой осенью. Они считали, что это может произойти с вероятностью 80 процентов.

"Однако украинцы на это не купились", - отмечает далее Шустер. В Киеве решили подыграть и добиться "больше помощи и внимания". Сейчас украинцы сожалеют об этом.

На фоне слухов о "неминуемом вторжении", которое искусственно подогревали США, ссылаясь не некие данные разведки, около тридцати государств рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Иностранный бизнес выводит свой капитал. А западные страховые компании потребовали от Киева вернуть взятые в лизинг самолеты. Многие авиакомпании отказались от полетов на Украину.